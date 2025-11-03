Hai dimenticato la password? Clicca qui
Breaking news Infrastrutture - Ponte sullo Stretto, Salvini: "E' un segnale di speranza e fiducia per tanti giovani"
"Stanno arrivando altre migliaia di richieste di lavoro per operai, imprenditori, ingegneri, architetti. Conto che la Corte dei Conti possa accogliere le nostre riflessioni e di partire con i lavori all'inizio del prossimo anno".

(Prima Pagina News)
Lunedì 03 Novembre 2025
Roma - 03 nov 2025 (Prima Pagina News)

"Stanno arrivando altre migliaia di richieste di lavoro per operai, imprenditori, ingegneri, architetti. Conto che la Corte dei Conti possa accogliere le nostre riflessioni e di partire con i lavori all'inizio del prossimo anno".

"Il ponte non è solo un'infrastruttura che serve, è un segnale di speranza, di fiducia soprattutto per i tanti giovani italiani che si diplomano e si laureano e poi devono andare all'estero a fare ponti, dighe, centrali nucleari". Così, ai microfoni del programma di Bruno Vespa "5 Minuti", il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

"Ci sono più di 440 centrali nucleari operative al mondo, 58 nella vicina Francia. Blocchiamo l'Italia mentre il mondo va avanti?", ha aggiunto.

Ancora sul Ponte sullo Stretto di Messina, ha detto: "Stanno arrivando altre migliaia di richieste di lavoro per operai, imprenditori, ingegneri, architetti. Quindi conto che la Corte dei Conti possa accogliere le nostre riflessioni e quindi da inizio anno partire con un grande progetto che darebbe lavoro, lustro, speranza e dignità all'Italia in tutto il mondo".


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

