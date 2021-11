Al Centro Sperimentale di Roma CHINA ZONE, il nuovo canale tematico sul cinema cinese

La piattaforma consentirà agli appassionati di serie tv e cinema cinese di vedere una enorme selezione di opere, tutte sottotitolate in inglese, e di tenersi aggiornati su un mondo che non è mai troppo vicino e che risente dell’abitudine di guardare solo prodotti occidentali.China Zone contiene al momento 400 serie tv snocciolate in oltre 10000 episodi, oltre a film, cartoni animati, documentari e reportage, ed è in rapida espansione. A sorpresa il pubblico italiano è il secondo in Europa, dopo gli Inglesi, nonostante la comunità cinese in Italia sia meno folta di altri Paesi.Poi Germania e Francia. L’interesse per la cinematografia orientale al centro sperimentale è davvero alto, soprattutto agli occhi degli studenti: neo registi e futuri sceneggiatori che vengono attratti sempre più da serie tv e film che sono fuori dai circuiti cinematografici tradizionali.Durante l’incontro verranno proiettati alcuni spezzoni delle serie tv cinesi che in Europa hanno avuto successo, tra cui Tribes and Empires - Le profezie di Novoland.La serie, nel 2020/21 è andata in onda su Rai 4, doppiata in italiano, e ora le 75 puntate, si possono recuperare anche su RaiPlay. Ha ottenuto un buon successo di ascolti, con la seconda stagione andata in onda nel 2021 che ha incrementato di quasi il 4% le visioni dell’anno precedente, con punte di share del 3.81%.Tribes and Empires - Le profezie di Novoland, ben fatto e con una grande struttura narrativa, è il primo di una serie di prodotti che segneranno sempre più il mondo del cinema e delle serie.