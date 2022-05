Aloha Park Hotel diventa anche Lounge Bar la Domenica.

Accoglienza e gentilezza fanno da padrone in questo piccolo angolo di Paradiso tra l’azzurro del mare ed il verde di una pineta storica e di eccellenza.una delle strutture imponenti di Campomarino se non la più maestosa.Offre un servizio originale che non segue le leggi schematiche del classico “apericena”che ne ha elaborato e firmato l’idea nei dettagli spiega: “ Volevo che fosse una cosa semplice, ritrovarsi tra amici, mangiare bene, senza spendere cifre esorbitanti” Infatti Al Waikiki Aloha Lounge Bar con 9,90€ bevi un cocktail di tuo gradimento e mangi tutto ciò che la serata propone.L’apertura del 1 Maggio con il tagliere proseguirà l’8 Maggio con la serata della pasta, tipicamente romana ci ha spiegato la giovane imprenditrice Mariachiara che viene dalla Capitale e si è trasferita qui per aiutare le attività a migliorare.“Investo senza guadagnare,conosce l’imprenditoria di successo nel mondo del turismo e piuttosto che cedere agli stravizi, ha come primo input quello di aiutare gli altri. Sotto la direzione e la proprietà di Lino Vileno che spiccatamente continua ad usare le sue doti culinarie e a gestire il tutto in modo impeccabile senza ostacolare l’innovazione ma piuttosto agevolandola in ogni forma.