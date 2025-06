Altman (OpenAi): "Una risposta di ChatGpt consuma quanto un forno in un secondo"

Per dare una risposta ad un utente, ChatGpt consuma mediamente la stessa quantità d'energia che impiega un forno in un secondo, o la quantità di un quindicesimo di un cucchiaino d'acqua che serve per raffreddare i data center.

E' quanto sostiene Sam Altman, amministratore delegato di OpenAI, l'azienda che sviluppa il celebre chatbot di Intelligenza Artificiale.

Condividendo un articolo sul suo blog in cui delinea il futuro della società nell'era dell'Ia, Altman ha riaperto il tema dell'impatto ambientale di questa tecnologia.

Secondo Altman, l'IA ha portato più benefici che rischi in diversi settori, dalla scienza alla medicina, consumando meno di quanto ci si potesse aspettare. "Una risposta media pesa circa 0,34 wattora, più o meno quanto consumerebbe un forno in poco più di un secondo", spiega il manager, "o una lampadina ad alta efficienza in un paio di minuti". Parlando in termini idrici, quindi, "siamo nell'ordine di un quindicesimo di un cucchiaino d'acqua".

In più, evidenzia Altman, con il tempo, i costi e i consumi dell'intelligenza artificiale dovrebbero essere sempre più vicini a quelli dell'elettricità, e questo grazie ai progressi tecnologici, ad una maggiore efficienza dei modelli e ad un'offerta di energia che nel prossimo decennio sarà "abbondante a livelli radicali".

Il consumo di energia che l'IA comporta è una questione alla quale molte aziende tecnologiche stanno cercando soluzioni: per esempio, Google sta pensando di prendere energia da piccoli reattori modulari, mentre Microsoft ha ricominciato a investire in centrali nucleari per la produzione dei suoi data center.

"L'intelligenza artificiale contribuirà al mondo in molti modi - dichiara ancora Altman nel post - ma i vantaggi in termini di qualità della vita derivanti dall'IA favoriranno un progresso scientifico più rapido e una maggiore produttività, il futuro può essere di gran lunga migliore del presente. Il progresso scientifico è il principale motore del progresso complessivo".