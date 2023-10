Ambiente: il Mase concede il patrocinio morale a L’Altritalia per la Giornata degli Alberi

"Anche per l’anno 2023 il MASE, Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, ha concesso il patrocinio morale a L’Altritalia Ambiente per la celebrazione della Giornata Nazionale degli Alberi che ricorre il 21 novembre.È consuetudine dell’associazione infatti celebrare tale ricorrenza piantumando un albero nelle scuole di alcune località italiane. Nel 2022 tale operazione è stata effettuata in alcuni plessi scolastici ubicati in Sicilia, Puglia, Campania, Lazio, Molise, Toscana, Liguria e Lombardia.Quest’anno cercheremo di dare a tale giornata un maggiore significato vista la politica che moltissime amministrazioni comunali del Belpaese stanno adottando nei confronti del verde pubblico.Solo nella capitale infatti, l’assessore all’ambiente Sabrina Alfonsi si è vantata di aver fatto abbattere 7mila alberi per “garantire la sicurezza dei cittadini” (Corriere della Sera del 23 luglio 2023). E la situazione non è certo migliore in tante città, da Perugia a San Remo, dalla Puglia alla Lombardia. Pare infatti, che gli alberi siano diventati fonte di pericolo per la popolazione anziché di benessere, di qualità dell’aria e di frescura nelle sempre più afose estati italiane.Il tutto senza tenere conto dell’impatto paesaggistico che comportano tagli di alberature ad alto fusto ubicate nei punti più suggestivi di grandi città o famosi centri turistici.Una giornata dunque, quella del 21 novembre, per porre l’attenzione su uno scabroso problema spesso ignorato dai grandi media che si concentrano sull’introduzione di nuove tecnologie per far fronte all’emergenza climatica piuttosto che sulla salvaguardia degli ecosistemi che contribuiscono in maniera determinante a regolarlo".E' quanto rende noto L'AltrItalia Ambiente in un comunicato.