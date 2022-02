Anzio, Durigon(Lega): accelerare ogni operazione utile a fare chiarezza.

"Abbiamo piena fiducia nella magistratura e nelle forze dell'ordine per il lavoro che stanno portando avanti, convinti come siamo che solo grazie alla loro attività si potranno sconfiggere le infiltrazioni mafiose ad Anzio e tutelare le attività produttive ed economiche della Città .Confidiamo inoltre che questa vicenda non comprometterà l’impegno finora dimostrato dal Sindaco Candido De Angelis nel segno della buona amministrazione”.Così, in una nota, Claudio Durigon, deputato e coodinatore regionale della Lega nel Lazio.