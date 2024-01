Arabia Saudita: stop ad aumento produzione di petrolio, Aramco resta a 12 mln di barili al giorno

L'Arabia Saudita, primo paese produttore di petrolio al mondo, non procederà con l'aumento della produzione di petrolio e ha dato ordine all'Aramco di mantenersi sui 12 milioni di barili giornalieri.Lo ha reso noto la stessa compagnia saudita."Aramco annuncia di aver ricevuto una direttiva dal ministero dell'Energia di mantenere la sua capacità massima sostenibile (Msc) a 12 milioni di barili al giorno" e di non aumentarla a 13 milioni, recita la nota.Il colosso del petrolio "aggiornerà le sue indicazioni sul capital spending quando saranno arrivati i risultati annuali per l'intero 2023, in marzo".La monarchia saudita punta molto sui profitti del settore petrolifero per poter finanziare le riforme sociali ed economiche annunciate dal principe ereditario Mohammed bin Salman, il programma "Visione 2030", incentrato principalmente sulla costruzione di un "futuro post-petrolifero" per il Paese.Stando agli analisti, l'annuncio odierno non dovrebbe avere effetti sulle esportazioni e sulla produzione.Dopo alcune riduzioni nel 2022, al momento la produzione di petrolio saudita è sui 9 milioni di barili al giorno, ben al di sotto della capacità di 12 milioni.