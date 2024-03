Arcadia Index: I big della politica a caccia di follower

Il secondo numero del 2024 di Arcadia Index uscirà domani. È stato posticipato perché questi ultimi 30 giorni (dal 15 febbraio al 15 marzo) sono stati particolarmente impegnativi per i leader coinvolti nelle due tornate elettorali in Sardegna e Abruzzo, che per quanto locali sono state per ragioni diverse nazionalizzate.L'indice del coinvolgimento social dei politici, ponderato in funzione del numero di follower, tiene conto delle percentuali delle interazioni ai post, dell'engagement, dei nuovi follower e del sentiment della Rete.