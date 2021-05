Arte: a Torino le opere di Roberta Gulotta nella mostra "Italia Russia Tour"

Dal 7 al 30 maggio “Italia Russia Tour” inaugura la nuova stagione espositiva al Museo Miit di Torino, dove si terrà una mostra in videoesposizione in contemporanea alla Gefen Gallery di Mosca, e una Mostra in 3D in preparazione al tour russo autunnale tra Mosca, San Pietroburgo, Kirov e Novgorod.L’Artista Italiana Roberta Gulotta parteciperà all’evento con 6 quadri, uno dei quali, inedito, si chiama "Il Giuramento di Ippocrate" (Tempera acrilica su tela rotonda a vernice dorata diametro cm. 100)."L’opera - spiega l’Autrice - è stata pensata e studiata a seguito del momento che stiamo vivendo ovvero l'emergenza pandemica del Covid-19. Una emergenza che ha toccato tutto il mondo e che ha fatto muovere tutta la ricerca farmaceutica"."Il mio dipinto - prosegue Roberta Gulotta - attraverso simbologie ed ambientazioni, vuole porre l'attenzione proprio sulla ricerca e la farmaceutica, non a caso è raffigurato il 'caduceo'. Attraverso una sorta di scenografia, che ricorda le antiche farmacie dai soffitti storici a volta, vi sono retaggi di ricordi e profumi di spezie ed anche di farmaci galenici. La cura in quanto luce e soluzione: lo studio viene simboleggiato e raffigurato con il libro centrale, la ricerca e gli strumenti che possano far sperare in una soluzione. Fra i tanti oggetti che mi hanno sempre affascinato, i barattoli della farmacia, contenitori dalle fragranze più misteriose, recipienti e scrigni di potenti e pregiati unguenti e prodotti alchemici".I titoli delle altre opere sono: "Cinema Cinema Cinema", "La Fabbrica dei Sogni" (entrambe dedicate al cinema), "Crypto" , "Il Volo di Venere" , "Vides Presente".