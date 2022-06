Arte, Biennale di Viterbo: ecco le prossime inaugurazioni

Continuano gli appuntamenti con la Biennale di Viterbo. L'edizione 2022 ha come concept "Arte ai confini della Bioetica” . Questo nuovo campo di ricerca e riflessione, definito anche come un movimento di idee e di valori che continuamente cambiano nel corso della storia, mette in dialogo diverse discipline, dalla filosofia al diritto, dall’economia alla sociologia, dall’antropologia alla psicologia.La bioetica quindi riassume in sé la scienza della sopravvivenza dell’uomo nel suo ecosistema temporale, racchiudendo tutti gli interrogativi e le risposte che l’essere umano ha cercato e cerca di interpretare e rappresentare con la forte risonanza della pratica delle arti e della creatività.Focus e ricerca vengono ben rappresentate nelle prossime aperture della Biennale:-Oriolo Romano 2 luglio, alle ore 18.30, Parco di Villa Altieri, ambiente, che oltre alla sua dimensione ecologica e naturale, può essere inteso anche come contesto formale, storico e sociale, con opere “site specific” di: Le 4Lune (Martina Buzio, Deborah Ciolli, Robbie Mazzaro, Paola Ramondini) "Lepidottera", Jan Incoronato "Ryba", Francesca Saccani "Econergia Spontanea", Lorenzo Zanetti Polzi "Vortice" e, nella Casina di caccia, opere di Valerio Volpato, a cura di Laura Lucibello.- Viterbo, 9 luglio alle ore 16.00, fino al 30 ottobre, Chiostro del Santuario di Santa Rosa, “Bagliori artisti a Santa Rosa”. Il titolo della mostra di scultura configura già nella sua definizione l’assetto e il senso fondante della conformazione espositiva. Costituita da sculture di piccole dimensioni, suggerisce l’idea di improvvise illuminazioni sculturali, intuizioni formali, interpunzioni materiche dello spazio; sorta di improvvisi accadimenti che segnano questo ambito installativo riconfigurandone il senso e riscrivendo la dimensione ambientale.La collettiva presenta le opere di vari artisti che hanno una importante collocazione nel panorama della scultura contemporanea, attraverso una sorta di mappatura delle personali ricerche che si configurano mediante la forma scultorea. La mostra assume quindi una particolare importanza perché la presenza di diverse opere e dei relativi linguaggi adottati, evidenzia uno spaccato significativo delle tendenze scultoree contemporanee.Gli artisti: Christian Cassar, Maurizio Cesarini, Ettore Di Giammarino, Eulisse, Annalisa Guerri, Giancarlo Lepore, Pino Mascia, Sergio Monari, Rocco Natale, Leonardo Nobili, Donato Ovarini, Gian Luca Proietti, Paolo Soro, a cura di Maurizio Cesarini.- Sipicciano, 9 luglio alle ore 18.30, fino al 30 ottobre 2022, Premio Accademie presso Palazzo Baronale e Cappella Baglioni a cura di Antonio Arévalo, presenti le Accademie di Belle Arti di Napoli, Palermo, Roma, Torino, Urbino, Viterbo.L’ Arte è da sempre via e strumento per la scoperta della straordinarietà della vita e della sua sacralità, spazio reale del sogno, creatività, vitalità, ricerca di senso e chiave di lettura nel viaggio di crescita e scoperta del sé sconosciuto. Gli ultimi due anni ci hanno reso vulnerabili ma attraverso l’arte si possono riformulare concezioni fondamentali che riguardano il bene, la verità e la bellezza. L'arte contemporanea come mezzo per proteggere la dignità umana e i suoi diritti fondamentali, uno stimolo per accrescere la sensibilità sociale e un dialogo costruttivo circa la vita. Molti quindi i temi che le diverse sensibilità artistiche coinvolte svilupperanno, in un percorso articolato e fitto di esposizioni ed eventi, nelle molteplici sedi coinvolte.Fortemente voluta da Laura Lucibello, presidente e fondatrice, la Biennale 2022 si avvale, per la prima volta, di un comitato scientifico composto da membri che da anni ricoprono ruoli primari nell’ambito delle arti contemporanee a livello internazionale: Antonio Arévalo –critico e curatore promotore della cultura del Sudamerica in Europa, Gian Maria Cervo– regista drammaturgo responsabile Quartieri dell’Arte Festival internazionale di Teatro di Viterbo, Antonietta Grandesso – responsabile cultura Spazio Thetis Arsenale Nord Venezia, Velia Littera – curatrice e responsabile Galleria Pavart di Roma, Pino Mascia – artista, docente e direttore artistico accademia di Belle Arti di Urbino.Sette i Comuni coinvolti: Viterbo, Celleno Borgo Fantasma, Graffignano, Oriolo Romano, Sipicciano, Tuscania, Vitorchiano; oltre 12 le sedi espositive.Il fitto programma prosegue fino all'autunno con numerosi eventi nei comuni Viterbesi:- 9 giugno-30 ottobre, Giardino Santa Croce del Comune esposizione all’aperto di 15 sculture degli artisti Caltanino, Antonio La Rosa, Roberta Morzetti, Giovanni Trimani, Francoise Weddigen. - 15/30 luglio 2022, Chiesa di S. Agostino, PAX_22, mostra di scultura di Roberta Morzetti a cura di Velia Littera. Artisti ospiti: Chicca Regalino, Fabio Ferrone Viola, Giovanni Trimani.- 12 giugno-28 agosto 2022, "L'Arte delle Battaglie in Arte", mostra personale di Ruslan Ivanytskyy a cura di Laura Lucibello. - 2/27 settembre 2022, “Acque Sacre", mostra personale di Donatella Buttiglione.- 1/30 ottobre 2022, "Ceramica, Impronta Etica", mostra internazionale di ceramica d'autore contemporanea- 25 giugno-30 ottobre 2022, ex Convento di Sant'Agnese Open Air Tele e Installazioni con i giovani artisti: Eirene nell'Auditorium, Victor Albano nel giardino con le grandi tele di Marisa Bellini, Daniela Cleo, Laura Grispigni, Paola Ramondini, Marco Ricchi, Carola Wlderk.- 2 luglio-30 ottobre 2022 Land Art nel Parco di Villa Altieri e Casina di Caccia a cura di Laura Lucibello.- 9 luglio-30 ottobre 2022 Premio Accademie presso Palazzo Baronale e Cappella Baglioni a cura di Antonio Arévalo.- 9 luglio-30 ottobre 2022 Chiostro del Santuario di Santa Rosa, “Bagliori artisti a Santa Rosa”.- 26 agosto-30 ottobre 2022 Santuario di Santa Rosa, in ricordo dell'artista Roberto Bassetto con alcune sue installazioni a cura di Elena Bocci, per gentile concessione della famiglia.- 11 settembre-14 ottobre 2022 Orto Botanico, Osmosi Risonanze d'arte contemporanea, 2a edizione, evento a cura di Ignorarte.- 1-30 ottobre 2022 Santuario di Santa Rosa, "Percorsi dell'Anima" mostra bi-personale degli Artisti Kunga Sonam e Marco Ricchi a cura di Laura Lucibello.- 15-30 ottobre 2022, Museo del Colle del Duomo, "Sankta" mostra d'arte contemporanea spirituale e sacra a cura di Velia Littera.- 22 luglio/30 ottobre 2022, Arte Contemporanea nel Borgo Fantasma a cura di Laura Lucibello.- 22/23 luglio 2022, "Le Notti dell'Arpia" a cura del Comune di Celleno, con la partecipazione del regista-attore Demian Aprea e il suo "Il ritorno di Dalì", accompagnato da Gabriele Fioritti.Saranno numerosi anche gli eventi collaterali, tra i più significativi la partecipazione al 1° New European Bauhaus Festival (dal 9 al 12 giugno 2022) e ad "Arti Vi.Ve. un ponte fra Viterbo e Venezia – Biennali a confronto", allo Spazio San Vidal a Venezia (dal 15 al 25 settembre 2022).