Arte: inaugurata ad Aquileia (Ud) la mostra "Naturografie" di Roberto Ghezzi

Rimarrà aperta fino al 15 agosto.

Unire idealmente, attraverso un’inedita forma d’arte visiva, l’arco geografico costiero dell’alto Adriatico è il progetto avviato nel 2019 dall’artista Roberto Ghezzi che nelle sue Naturografie, mette straordinariamente in dialogo arte, natura e uomo. Oltre all’aspetto più strettamente artistico, il progetto racchiude ed esprime, infatti, anche un potente focus ambientale.Le opere sono il frutto di una collaborazione tra Uomo e Natura in una differente prospettiva rispetto ad altre forme di arte, offrendo una concreta trasformazione della cosiddetta Land Art - ovvero l’arte inserita nel paesaggio - in arte del paesaggio.La ricerca di Ghezzi consiste nel posizionamento in diversi luoghi di tele su cui poi agiscono l’acqua, gli agenti atmosferici, gli organismi animali e vegetali e il tempo, che ne decretano assieme il risultato finale.Il tassello conclusivo di questo percorso è la mostra Naturografie, che è stata inaugurata sabato 17 luglio negli spazi della Piccola Pinacoteca di Aquileia dove resterà visitabile fino al prossimo 15 agosto.Realizzata con il patrocinio e il contributo del Comune di Aquileia, l’esposizione promossa da START cultura -associazione presieduta da Cristina Sain - è curata da Elena Cantori e Monica Mazzolini e la collaborazione della galleria d’arte EContemporary di Trieste ed è stata presentata alla presenza del Sindaco di Aquileia Emanuele Zorino e il vicesindaco Nicola Vazzoler.L’allestimento offre gli esiti di un lavoro che ha convolto l’artista – che realizza queste opere in doversi ambienti naturali del pianeta - fin dall’individuazione dei luoghi dove realizzare le installazioni naturali, considerandone le caratteristiche estetiche, fisiche, chimiche e biologiche, di flora e fauna.Coinvolti per l’occasione numerosi luoghi del Friuli Venezia Giulia (riserve naturali dell’Isola della Cona, di Canal Novo e nel canale di Anfora, oltre che a Trieste), di Slovenia (riserva naturale Val Stagnon di Capodistria) e Croazia (riserva naturale alle foci del fiume Quieto) dove sono stati posizionati i supporti per la creazione di queste opere naturali che “mappano” un territorio, enfatizzandone la ricca biodiversità.Per la realizzazione di questi lavori, Roberto Ghezzi ha lasciate le tele all’aperto in riva a uno specchio d’acqua o un fiume, lasciando poi al tempo e alla Natura stessa il completamento dell’opera.La luce, i minerali, le acque e i microorganismi agiscono sulle tele per creare paesaggi vivi e sempre diversi. Una volta recuperate, le tele vengono stabilizzate e montate per essere, quindi, esposte. Nascono così, dalla mano degli elementi naturali e dalla mente dell’uomo, le Naturografie: dei veri e propri autoritratti della natura, opere che non rappresentano più il paesaggio, ma lo sono.La mostra è visitabile alla Piccola Pinacoteca di Aquileia fino al 15 agosto ad ingresso libero negli orari: martedì - venerdì dalle 15:00 alle 18:00 mentre il sabato e la domenica dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00