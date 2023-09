Arte, Roma: alla Bnl di Stazione Tiburtina la mostra di Turi Sottile

La Bnl-Bnp Paribas di Stazione Tiburtina a Roma ospita l'arte di Turi Sottile. Sabato 7 ottobre, l'artista siciliano, 89enne esporrà 10 sue opere.Poeta di chi non ha voce, Sottile continua a parlare le lingue del mondo, personaggio poliedrico, di respiro internazionale, ancora visceralmente legato alla sua Acireale e alla sua Sicilia, continua a dipingere e a trasferire sulle sue tele la rabbia sociale dei Sud del mondo, un grande protagonista dell’arte contemporanea.Oggi vive a Roma in Via della Torba, a Pietralata, alla cima di una collina in una casa che fù una delle abitazioni romane del premio Nobel per la Letteratura Luigi Pirandello. Quanto basta, insomma, per capire quanto l’artista di Acireale abbia influito e abbia pesato sulla storia stessa della Sicilia, e quindi del Paese.