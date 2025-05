Roma: torna "Immagina", il Festival del teatro di figura

Da oggi all’11 maggio 2025 torna a Roma “Immagina”, il Festival Internazionale del Teatro di Figura, giunto alla sua quinta edizione.



Un appuntamento diffuso che coinvolgerà l’intera città, grazie alla collaborazione dei Teatri in Comune – Teatro Biblioteca Quarticciolo, Teatro Villa Pamphilj, Teatro Tor Bella Monaca e Teatro del Lido di Ostia – insieme al MUCIV-Museo delle Civiltà con l’ICPI-Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale, due istituzioni del Ministero della Cultura (MIC), al Teatro Verde e allo Spazio Rossellini, Polo Culturale Multidisciplinare della Regione Lazio.



Quattro giorni dedicati interamente all’immaginazione e alla creatività, con un denso e articolato programma di spettacoli, laboratori, mostre e incontri, pensato per un pubblico di tutte le età: 20 artisti provenienti da 6 Paesi – Italia, Francia, Spagna, Polonia, Ucraina e Danimarca – porteranno in scena 10 spettacoli con 28 repliche, insieme a 5 laboratori, 4 incontri e 5 mostre, in un festival che attraversa i linguaggi più innovativi e poetici del teatro di figura.

Biglietti 7 € intero, 5 € ridotto.

Al MUCIV-Museo delle Civiltà con l’ICPI-Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale: ingresso con biglietto amico 5 € salvo riduzioni di legge (0-18 anni gratuito) e attività all’interno gratuite).



Mostre negli spazi teatrali a ingresso gratuito, laboratori gratuiti con prenotazione obbligatoria.