Aversa (Ce): Marco Pascarella e Roberta Varricchione vincono la Corsa del Ricordo

Con il countdown scandito al microfono dal Sindaco Francesco Matacena, ha preso il via oggi la II Edizione della Corsa del Ricordo di Aversa.

Otre 100 atleti, provenienti da tutta la Campania e dalle regioni limitrofe, hanno preso parte alla gara organizzata da Asi con la collaborazione di ANVGD che in questo caldo mese di luglio, per il secondo anno di fila, ha visto come teatro il Parco Pozzi della cittadina campana, luogo simbolo dell’esodo delle popolazioni italiane in fuga dal confine nord orientale, posto nel cuore città.

Negli anni immediatamente successivi alla Seconda Guerra Mondiale all’interno del polmone verde di Aversa fu infatti installato un campo che ospitò per molto tempo gli esuli giunti in Campania che con il tempo si integrarono con il resto della popolazione.

Oggi il Parco, trasformato in area destinata allo sport e al tempo libero, si è colorato dalla presenza dei podisti che hanno commemorato correndo, come avviene in ogni edizione della Corsa del Ricordo in ogni angolo della penisola, l’esodo e la tragedia delle foibe. La tappa di Aversa inserita nel circuito regionale della Fidal, è stata organizzata dal Comitato Regionale Asi della Campania e dall’Asd Asi Polisportiva Bellona, presieduta dal prof. Pino Romano che riveste anche la carica di presidente della Fidal Caserta, con il patrocinio della Città di Aversa, della Provincia di Caserta, della Regione Campania, del Comitato Regionale Coni della Campania, della Fidal Campania e del Comitato Provinciale di Caserta dell’Ansmes.

Percorso suggestivo e movimentato, reso impegnativo dal caldo di questi giorni. 10 Km che sono partiti all’interno del Parco Pozzi e si sono snodati nel centro cittadino, su un circuito che i protagonisti hanno dovuto ripetere tre volte.

Nella gara maschile dominio assoluto di Marco Pascarella, alfiere dell’Asi Polisportiva Bellona, involatosi sin dalle prime battute di gara, facendo gara solitaria chiudendo con il tempo di 32:56. Vano l’inseguimento tentato dal compagno di squadra Pierpaolo Bovenzi che si è dovuto accontentare del secondo posto in 34:57.

Terzo gradino del podio per Maurizio Romano (Esercito-Garibaldi) che ha finito in 38:47.

Ancora un’atleta dell’ Asd Asi Polisportiva Bellona protagonista della gara femminile. Roberta Varricchione ha bissato il successo centrato lo scorso anno trionfando sotto l’arco di arrivo con il tempo di 45:04. Al secondo posto Loredana Barone (Silma Atl.Cristofaro) in 49:18, al terzo posto Antonietta Luise (Podistica Normanna) in 55:45.

Numerose autorità hanno preso parte alla ricca cerimonia di premiazione. Oltre al Sindaco Matacena presenti il Consigliere Comunale con delega allo sport Ivan Giglio; il presidente della Fidal Campania Bruno Fabozzi; il delegato regionale della Campaniadell’ANVGD Diego Lazzarich; Roberto Cipolletti, organizzatore nazionale della Corsa del Ricordo e presidente di ASI Lazio; Sandro Giorgi Responsabile nazionale Asi per l’atletica Leggera; il presidente dell’ASI Campania Nicola Scaringi; il governatore regionale Panathlon, Paolo Santulli.