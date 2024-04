Bari: corruzione elettorale, l'assessora regionale Maurodinoia si dimette

Anita Maurodinoia si è dimessa dal ruolo di Assessore ai Trasporti della Regione Puglia. La decisione è stata presa in seguito alla perquisizione da parte dei Carabinieri, nell'ambito dell'inchiesta per corruzione elettorale, in cui è indagata.Per la stessa inchiesta, stamani, sono state arrestate 10 persone, tra cui il Sindaco di Triggiano (Ba), Antonio Donatelli. La Maurodinoia si è anche dimessa dagli organismi del Pd, fanno sapere i democratici pugliesi.“Con riferimento alle indagini di cui siamo venuti a conoscenza oggi, l’assessore Anita Maurodinoia si è immediatamente dimessa, nonostante lei ritenga di essersi sempre comportata correttamente. Ho accettato le sue dimissioni a tutela della Regione Puglia, che viene prima di tutto, anche se si è ancora in fase di indagini preliminari”, ha detto il Governatore Emiliano.“È già successo in altri casi, negli anni passati, a dimostrazione che questa è la regola, che si fonda sul senso di responsabilità, sulla trasparenza e sul rispetto delle istituzioni. A coloro che stanno già strumentalizzando questa vicenda dico che, così come sono garantisti con un Ministro, dovrebbero esserlo con chiunque altro“, ha continuato.“Rispetto al voto di scambio, è una cosa che non mi sorprende. Per primo, come sapete, durante le ultime elezioni ho fatto delle denunce circostanziate, ne ho fatte tre e due di quelle denunce erano persone che votavano per me e le liste legate al mio nome. Purtroppo l’inquinamento del voto, la corruzione, la compravendita del voto c’è ed è una cosa che dobbiamo attenzionare tutti“, è il commento del Sindaco di Bari, Antonio Decaro.“Come ho detto più volte va alzato il livello di guardia, vanno aumentati gli anticorpi. Lo devono fare tutte le forze politiche, a cominciare da chi amministra. Non so nello specifico cosa è accaduto, aspetto di capire l’evoluzione della indagine e degli arresti di stamattina”, ha proseguito, parlando a margine del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, convocato alla Prefettura di Bari dopo l'omicidio di Raffaele Capriati.“Domenica 7 aprile Matteo Salvini sarà a Bari. Dopo l’inquietante comizio di Michele Emiliano con Antonio Decaro e le imbarazzanti polemiche del Comune di Bari contro il Viminale, le notizie delle ultime ore sono ancora più gravi e preoccupanti. Per la Lega siamo di fronte a vicende sconcertanti: i cittadini di Bari e di tutta la Puglia non le meritano”, fa sapere la Lega in una nota.“La vicenda di Triggiano se le accuse saranno confermate è gravissima. Voglio chiarire innanzitutto una cosa, la linea del Partito Democratico è molto chiara: non accettiamo voti sporchi. Non tolleriamo voti comprati. Chi pensa che la politica sia un taxi per assecondare ambizioni personali senza farsi alcuno scrupolo non può trovare alcuno spazio nel partito che stiamo ricostruendo, qui deve trovare porte chiuse e sigillate. C’è qualcosa che viene prima del consenso ed è il buon senso”. Così la Segretaria del Pd, Elly Schlein.“Ci siamo presi l’impegno a cambiare il PD e stiamo lavorando a testa bassa ogni giorno per costruire un’alternativa a questa destra. Su questa linea e sulla legalità non indietreggeremo di un millimetro. A tutti i nostri militanti e amministratori chiedo di essere le nostre antenne sul territorio, di difendere i principi della buona politica, di alzare la guardia e denunciare ogni irregolarità, di aiutarci a tenere lontani gli interessi sbagliati e il malaffare attraverso il loro impegno e la loro partecipazione. Riempite i circoli, fate sentire la vostra voce, facciamolo insieme”, ha aggiunto.“Il Pd non può né deve avere a che fare con chi compra i voti”, ha scritto, sui suoi profili social, Andrea Orlando, ex Ministro del Lavoro e deputato del Pd.