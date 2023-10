Basilicata: mostra Costituzione approda all’Ic “G. Peano” di Marsico Nuovo (Pz)

La mostra itinerante sulla Costituzione italiana e sullo Statuto della Regione Basilicata, che rientra in un’iniziativa regionale di cittadinanza attiva, promossa dal Consiglio regionale in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, in occasione del 75° anniversario della promulgazione della Costituzione italiana, approda a Marsico Nuovo, presso l’Istituto comprensivo “G. Peano” (Traversa II Fontanelle 2/A).La cerimonia di inaugurazione dei 15 i pannelli autoportanti allestiti e illustrati dal fumettista lucano Giuseppe Palumbo, che da un lato riportano il testo della Costituzione e dall’altro quello dello Statuto della Regione Basilicata, avrà inizio alle ore 10:00.La mostra resterà in esposizione per tre giorni presso l’istituto e sarà accompagnata, nella terza giornata, anche dal laboratorio “I segni di un’idea”, un racconto per immagini sui principi della Costituzione e dello Statuto, quale strumento ludico-didattico di apprendimento dei principi base della Carta Costituzionale.