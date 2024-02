Belluno: bimbo morto di overdose, il padre patteggia 2 anni e non va in carcere

Ha patteggiato due anni con pena sospesa Diego Feltrin, il papà del piccolo Niccolò, il bimbo di due anni di Longarone (Bl) il 28 luglio del 2022, in seguito ad un'overdose. L'uomo, quindi, non andrà in carcere.E' quanto fa sapere "Il Gazzettino", spiegando che il patteggiamento riguarda solamente l'accusa di omicidio colposo. Quelle di spaccio di droga al bambino e morte in conseguenza di altro reato, invece, sono cadute.Sempre secondo quanto riferisce il quotidiano veneto, il 44enne ha beneficiato del fatto che fosse incensurato e che non avesse mai avuto problemi legali per droga. Inoltre, dopo essere stato tratto in arresto per la morte del figlio, ha avuto una condotta irreprensibile.Il giorno in cui è morto, il piccolo Niccolò era stato portato all'ospedale di Pieve di Cadore (Bl) con battito cardiaco rallentato e insufficienza respiratoria. Ai medici, il papà aveva riferito che aveva mangiato qualcosa di strano nel parco che si trova sotto l'abitazione dei Feltrin. Come ha poi riportato l'accusa, il bimbo è morto per "intossicazione acuta da sostanza ad azione psicotropa a seguito di indigestione di hashish".