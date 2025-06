Sardegna: due roghi a Nurri e Ozieri, mezzi aerei in azione

E' di nuovo emergenza incendi in Sardegna, con due vasti roghi che hanno colpito contemporaneamente le campagne di Nurri e Ozieri, obbligando le autorità a mobilitare un numero imponente di uomini e mezzi aerei.

Il primo incendio è scoppiato in località “Su Nurazzolu”, nell'agro di Nurri, dove le fiamme hanno invaso una vasta parte di macchia mediterranea. Sul posto sono intervenuti due elicotteri regionali delle basi di Villasalto e Fenosu, insieme a due elicotteri militari: un HH-139 dell’Aeronautica Militare da Decimomannu e un HH-412 dell’Esercito Italiano da Elmas. Vista l'estensione del rogo, è stato richiesto anche l’intervento del Canadair_26, partito dalla base di Olbia. A coordinare le operazioni di spegnimento è il Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS) del Corpo Forestale della stazione di Isili, che sta dirigendo le squadre a terra.

L'altro incendio si è verificato in località “Sa Tzo Candela” nel territorio di Ozieri. Anche qui sono intervenuti due elicotteri regionali delle basi di Anela e Alà dei Sardi, mentre un Canadair in arrivo da Ciampino è stato chiamato per rinforzare la flotta aerea. Il rogo sta minacciando vaste zone rurali, alimentato dal vento e dalle alte temperature. A dirigere le operazioni di spegnimento è il Dos del Corpo Forestale locale, al lavoro per circoscrivere l'avanzata del rogo e per la messa in sicurezza dell'area. Le attività di spegnimento sono ancora in corso, con decine di uomini sul campo, e l’allerta resta altissima.