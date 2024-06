Biblioteca Calabrese di Soriano, 5 borse di studio per laureati sulla storia del folklore e del dialetto

II Consiglio direttivo dell'Istituto della Biblioteca Calabrese, dichiarato dal Ministero della Cultura "Di eccezionale interesse culturale”, ha istituito 5 borse di studio del valore di e.1500 da assegnare a giovani che hanno superato la loro tesi di laurea su argomenti relativi alla storia, alla tradizione, al folklore, allo studio del dialetto, a luoghi, a personaggi, a vicende della Calabria.

A darne notizia è il neopresidente della Biblioteca, il prof. Pino Ceravolo: “La graduatoria sarà formulata ad insindacabile giudizio del comitato scientifico dell'Istituto. Ma il Consiglio – aggiunge il Presidente Ceravolo- ha deliberato altresì l'assegnazione di due Borse di studio di 1500 euro a due giovani calabresi che si sono distinti nel campo della ricerca scientifica, tecnologica e dei nuovi saperi. Sia le borse di studio che i lavori attinenti alla ricerca scientifica e tecnologica troveranno poi ampio spazio in un numero speciale di "Rogerius", che è la rivista scientifica edita dall' Istituto”.

Ma le buone notizie non finiscono qui- aggiunge Pino Ceravolo- “A seguito del bando sulle borse di studio ai giovani laureati delle università statali della Calabria infatti la famiglia Lo Iudice - Schiavello, con grande generosità e senso di partecipazione, metterà a disposizione di un giovane diplomato del nostro Liceo Scientifico, che avrà conseguito agli esami di Stato il miglior risultato, una borsa di studio di 1.000 euro dedicata alla memoria della prof.ssa Anna Verdiglione, apprezzata docente delle scuole medie e degli Istituti superiori. Il giudizio sarà trasmesso dalla dirigente scolastica del Liceo Scientifico di Soriano alla Biblioteca Calabrese che ha già interessato il Sindaco di Sorianello, paese di nascita della professoressa, per la cerimonia di consegna della borsa di studio nell'aula del Consiglio Comunale”.

Non ha dubbi il presidente Ceravolo: “Queste notizie fanno bene al cuore e alla mente e rappresentano il tangibile riconoscimento al valore e all'affetto di una famiglia memore e grata ad una cara congiunta. Ma anche al merito che riconosce la scuola ai ragazzi impegnati nello studio e alla fatica e ai sacrifici della classe docente. La professoressa Anna Verdiglione è stata esempio di cortesia, professionalità e dedizione. Esprimo quindi la gratitudine degli organi della Biblioteca Calabrese alla famiglia Lo Iudice- Schiavello e la soddisfazione per il riconoscimento delle buone pratiche messe in atto dall'Istituto. Chiedo a tutti collaborazione perchè tali pratiche si diffondano in un clima di ritrovata e serena operosità, cosa che aiuta il paese a crescere nella democrazia, nel riconoscimento del merito e dei valori civili e nell'abbandono di ogni forma di divisione e di egoismo”.

Il contagio delle cose utili e belle.