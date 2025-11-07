Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 22:32
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Breaking news Infrastrutture Energetiche - Accordo per la Coesione: 1,16 miliardi dal Mase per il territorio nazionale
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Breaking news Infrastrutture Energetiche - Accordo per la Coesione: 1,16 miliardi dal Mase per il territorio nazionale

Pichetto: "Destiniamo risorse importanti a interventi concreti per la transizione energetica, la tutela ambientale e il rafforzamento della capacità amministrativa del Paese".

(Prima Pagina News)
Venerdì 07 Novembre 2025
Roma - 07 nov 2025 (Prima Pagina News)

Pichetto: "Destiniamo risorse importanti a interventi concreti per la transizione energetica, la tutela ambientale e il rafforzamento della capacità amministrativa del Paese".

Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, ha firmato nei giorni scorsi con la Presidenza del Consiglio dei ministri l’Accordo per la Coesione, che assegna al MASE oltre 1,16 miliardi di euro a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2021–2027, per un valore complessivo di investimenti pari a oltre 2,1 miliardi di euro.

“Con questo Accordo – dichiara il Ministro Pichetto – destiniamo risorse importanti a interventi concreti per la transizione energetica, la tutela ambientale e il rafforzamento della capacità amministrativa del Paese, con una particolare attenzione alle regioni del Mezzogiorno, che riceveranno l’80% dei fondi.”

Le risorse saranno impiegate in tre grandi ambiti di intervento:

- Energia – 230 milioni di euro per progetti di efficienza energetica e sviluppo delle fonti rinnovabili;
- Ambiente e risorse naturali – circa 900 milioni per interventi su rischio idrogeologico, tutela della biodiversità, gestione sostenibile delle acque, economia circolare e bonifiche;
- Capacità amministrativa – oltre 30 milioni per il supporto tecnico finalizzato all’attuazione degli interventi.

L’Accordo prevede un programma unitario di 95 interventi distribuiti su tutto il territorio nazionale, con cronoprogrammi definiti e un sistema di monitoraggio coordinato tra MASE e Presidenza del Consiglio per assicurare la piena attuazione e la trasparenza nell’uso delle risorse.

“Si tratta – conclude Pichetto – di un tassello fondamentale della politica di coesione 2021–2027, che si integra pienamente con le azioni del PNRR e con gli altri strumenti nazionali per la crescita sostenibile. È un passo in avanti per un’Italia più verde, più sicura e più competitiva.”


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Accordi di Coesione
fondi
Mase
PPN
Prima Pagina News
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it