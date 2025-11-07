Breaking news Infrastrutture Energetiche - Accordo per la Coesione: 1,16 miliardi dal Mase per il territorio nazionale

Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, ha firmato nei giorni scorsi con la Presidenza del Consiglio dei ministri l’Accordo per la Coesione, che assegna al MASE oltre 1,16 miliardi di euro a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2021–2027, per un valore complessivo di investimenti pari a oltre 2,1 miliardi di euro.

“Con questo Accordo – dichiara il Ministro Pichetto – destiniamo risorse importanti a interventi concreti per la transizione energetica, la tutela ambientale e il rafforzamento della capacità amministrativa del Paese, con una particolare attenzione alle regioni del Mezzogiorno, che riceveranno l’80% dei fondi.”

Le risorse saranno impiegate in tre grandi ambiti di intervento:

- Energia – 230 milioni di euro per progetti di efficienza energetica e sviluppo delle fonti rinnovabili;

- Ambiente e risorse naturali – circa 900 milioni per interventi su rischio idrogeologico, tutela della biodiversità, gestione sostenibile delle acque, economia circolare e bonifiche;

- Capacità amministrativa – oltre 30 milioni per il supporto tecnico finalizzato all’attuazione degli interventi.

L’Accordo prevede un programma unitario di 95 interventi distribuiti su tutto il territorio nazionale, con cronoprogrammi definiti e un sistema di monitoraggio coordinato tra MASE e Presidenza del Consiglio per assicurare la piena attuazione e la trasparenza nell’uso delle risorse.

“Si tratta – conclude Pichetto – di un tassello fondamentale della politica di coesione 2021–2027, che si integra pienamente con le azioni del PNRR e con gli altri strumenti nazionali per la crescita sostenibile. È un passo in avanti per un’Italia più verde, più sicura e più competitiva.”