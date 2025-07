Breaking news infrastrutture - Rivoluzione Anas: nuovi vertici per direzioni e territori. Gemme: “Scelte interne per rafforzare l’efficienza”

Anas (Gruppo FS Italiane) rinnova la sua squadra dirigenziale con una serie di nomine che interesseranno le direzioni centrali e le strutture territoriali. L’Amministratore Delegato, Claudio Andrea Gemme, ha ufficializzato le nuove designazioni in un’ottica di rafforzamento dell’organizzazione e valorizzazione delle competenze interne.

"Queste nomine rappresentano un tassello importante nel nostro percorso di crescita e di presidio efficace del territorio," ha dichiarato Gemme. "Puntiamo su professionalità che conoscono a fondo l’azienda, capaci di coniugare esperienza, visione e concretezza operativa. La rotazione delle responsabilità territoriali è per noi uno strumento strategico per la diffusione delle best practice e per l’arricchimento professionale del management."

Dal 1° giugno 2025, l’ingegner Eutimio Mucilli assume il ruolo di Chief Operating Officer, con il coordinamento di quattro direzioni chiave. A seguire, dal 15 luglio 2025, entrano in carica:

L’ing. Antonio Scalamandré alla Direzione Investimenti e Realizzazione

L’ing. Francesco Caporaso alla Direzione Servizi alla Produzione

L’ing. Angelo Gemelli alla Direzione Operativa

L’ing. Luca Bernardini confermato alla guida della Direzione Tecnica

Contestualmente, Anas ha designato anche i nuovi Responsabili delle Strutture Territoriali:

Ing. Aldo Castellari per Piemonte e Valle d’Aosta

Ing. Matteo Giuseppe Castiglioni per la Lombardia

Ing. Nicola Dinnella per la Liguria

Ing. Nicola Prisco per l’Emilia-Romagna

Ing. Anna Maria Angela Nosari per l’Umbria

Ing. Andrea Primicerio per le Marche

Ing. Paolo Testaguzza per Abruzzo e Molise

Ing. Barbara Di Franco per la Campania

Ing. Francesco Ruocco per la Puglia

Ing. Luigi Mupo per la Calabria

Ing. Nicola Montesano per la Sicilia

Ing. Salvatore Campione per la Sardegna

Confermati nei rispettivi incarichi:

Ing. Ettore de la Grennelais nel Veneto

Ing. Stefano Liani in Toscana

Ing. Marco Moladori nel Lazio

Ing. Carlo Pullano in Basilicata

“Grazie alla competenza e all’impegno di questa nuova squadra – ha concluso Gemme – continueremo a garantire un servizio efficiente e innovativo sull’intera rete stradale nazionale, con attenzione costante alla sicurezza e alla sostenibilità.”