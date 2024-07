Cacciari a Byoblu: "Il M5S delle origini non esiste più. Meloni? Senza l'appoggio UE e NATO avrebbe perso le elezioni"

“L’anarchismo populista e i principi autoritari sono due facce della stessa medaglia. Entrambi distruggono l’idea di politica. I populismi sono cessati quando hanno dovuto affrontare il problema del governo.

Il Movimento Cinquestelle è nato all’interno di tali dinamiche, ma ora è un partito che non ha più a che fare col tutto nasce dal basso”. Lo dichiara Massimo Cacciari nell’intervista concessa alla trasmissione televisiva, sul canale Byoblu, “Mezz’ora con Messora” condotta da Claudio Messora.

L’ex sindaco di Venezia parla poi delle elezioni in Francia: “C’è qui un meccanismo per cui alla fine gli elettori scelgono il meno peggio che è un sano principio democratico.

La coalizione che ha vinto è un’ammucchiata.

Non è una di governo né un’opposizione, basata su alcuni denominatori comuni, nei confronti della destra”.

Il filosofo analizza la situazione nel nostro Paese: “Giorgia Meloni è divenuta ora europeista e atlantista, ma se non lo fosse stata non avrebbe vinto le elezioni in Italia perché sarebbe scattato, anche da noi, il meccanismo elettorale che abbiamo visto in Francia” e che ha determinato le sorti del partito di Marine Le Pen.

Il filosofo parla della situazione internazionale: “Una Europa, degna di questo nome, non avrebbe fatto scoppiare il conflitto in Ucraina”.