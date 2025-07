Arcadia Mood: Social, promossi Zaia e Giani

Tempo di bilanci per le performance digitali dei 5 presidenti delle Regioni che andranno alle urne in autunno. A fare i conti social di De Luca, Emiliano, Giani, Zaia e Acquaroli è stata oggi Arcadia Mood. "Se poggiamo lo stetoscopio digitale sulla schiena degli account social dei presidenti delle cinque regioni che tra qualche mese andranno alle urne per scegliere i nuovi governatori - afferma Domenico Giordano, spin doctor, data analyst e ideatore di Arcadia Mood - è possibile in parte comprendere lo stato di salute delle cinque leadership locali al termine del loro mandato istituzionale. Tra i cinque presidenti, della Campania, delle Marche, della Puglia, della Toscana e del Veneto, ce ne sono due che più degli altri sono riusciti a conservare e a far crescere in questo quinquennio le performance del loro presidio social: gli account di Luca Zaia (Veneto) e di Eugenio Giani (Toscana) hanno concluso il loro mandato con dei dati decisamente positivi".

Promozione social, dunque, per Zaia e Giani. "A far da contraltare a questa coppia - spiega Giordano - ci sono gli account di Vincenzo De Luca e di Michele Emiliano che dal secondo anno in poi hanno mostrato evidenti segni di stanchezza e di saturazione: le total reaction della pagina Facebook di Vincenzo De Luca sono passate da 7.9, alla fine del primo anno del mandato, alle 744 mila incassate a settembre 2024. Parimenti, quella di Michele Emiliano è scesa da 1 milione di interazioni a 145 mila, sempre a settembre 2024". Il focus di Arcadia Mood, in relazione all'attenzione digitale, rileva infine una migrazione da una piattaforma all'altra.

"Tutti gli account - conclude Giordano - con l’avvicinarsi della scadenza elettorale, a prescindere dalla ricandidatura o meno degli uscenti, hanno iniziato a generare un coinvolgimento nettamente in crescita rispetto ai precedenti 3 anni. Una differenza di fondo che accomuna tutti riguarda il trasloco dell’attenzione digitale maggiore da Facebook a Instagram". Per quanto riguarda il Presidente delle Marche, Francesco Acquaroli, il numero dei nuovi follower è sceso dagli iniziali 9196 agli attuali 1835.