Calcio, Gattuso: "Gaza? Sono un uomo di pace, ma con Israele dobbiamo giocarci"

"Sono un uomo di pace, mi auguro che la pace ci sia in tutto il mondo.

Fa male al cuore vedere civili e bambini che lasciano la vita; dopo però facciamo un altro mestiere, il presidente Gravina si sta dando da fare per trovare soluzioni per riuscire a fare la gara a Udine con Israele in modo perfetto".

Così il nuovo tecnico della Nazionale Italiana di Calcio, Gennaro Gattuso, in conferenza stampa a Coverciano (Fi).

"Israele è nel nostro girone, ci dobbiamo giocare, purtroppo c'è una guerra in atto e questo fa male" ha evidenziato.