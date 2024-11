Calcio, Inzaghi: "Contro l'Arsenal servirà un'Inter bellissima"

“Con questa nuova formula è tutto più difficile, non bisogna fare calcoli. Bisogna solo considerare che domani giochiamo contro una delle squadre più forti d’Europa e ci vorrà una bellissima Inter”. Così il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro l'Arsenal.

“Non sarà semplice – riconosce Inzaghi – Troviamo una squadra che fa pressioni offensive importanti, dobbiamo essere bravi noi a gestirla nel migliore dei modi, a cercare di tenere la palla il più possibile. Bisognerà avere personalità, essere precisi, giocare bene la palla perchè sappiamo che l’Arsenal è una squadra che fa tantissimo possesso palla”, continua.

Il calcio inglese, confessa il tecnico nerazzurro, “è molto affascinante, piace a molti allenatori. Non nego che c’è stata la possibilità, anche in passato, quando ero alla Lazio e qui all’Inter. Ma allora stavo bene alla Lazio, oggi sto bene all’Inter, alleno una delle migliori squadre d’Europa. Poi per il futuro nessuno ha certezze”.