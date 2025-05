Calcio, Lega Serie A: venerdì Napoli-Cagliari e Como-Inter

Napoli-Cagliari e Como-Inter, sfide cruciali per la conquista dello scudetto, si terranno venerdì 23 maggio. Lo ha stabilito il Consiglio della Lega Serie A. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 20:45, così da lasciare spazio ad un eventuale spareggio, previsto per il 26 maggio.

Le altre date dell'ultima giornata devono essere ancora definite: Atalanta-Parma, Empoli-Verona, Lazio-Lecce, Torino-Roma, Udinese-Fiorentina e Venezia-Juventus si terranno domenica sera, mentre Bologna-Genoa e Milan-Monza saranno disputate nel corso del weekend.