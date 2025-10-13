Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 15:17
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Calcio, Nazionale: nel pomeriggio allenamento di rifinitura per gli Azzurri, Moise Kean lascia il raduno
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Calcio, Nazionale: nel pomeriggio allenamento di rifinitura per gli Azzurri, Moise Kean lascia il raduno

L’attaccante della Fiorentina, che si è sottoposto in mattinata agli esami strumentali, non è disponibile per il match di domani con Israele.

(Prima Pagina News)
Lunedì 13 Ottobre 2025
Udine - 13 ott 2025 (Prima Pagina News)

L’attaccante della Fiorentina, che si è sottoposto in mattinata agli esami strumentali, non è disponibile per il match di domani con Israele.

Giornata di vigilia per la Nazionale, che alle 16.30 sosterrà l’allenamento di rifinitura sul campo del centro sportivo ‘Dino Bruseschi’ in vista del match con Israele in programma domani sera (ore 20.45, diretta su Rai 1) allo stadio ‘Friuli’ di Udine.

Il Ct Gennaro Gattuso non potrà contare su Moise Kean, che lascerà il raduno nelle prossime ore. Gli esami strumentali effettuati in mattinata hanno infatti accertato che l’attaccante della Fiorentina non ha pienamente recuperato dall’infortunio alla caviglia destra occorsogli in occasione della gara di sabato con l’Estonia e non è quindi a disposizione per la partita con Israele.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

calcio
Israele
Italia
Moise Kean
PPN
Prima Pagina News
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: abbonamenti@primapaginanews.it

 

Note legali

Note legali

Verbalia Comunicazione S.r.l. Società editrice di PrimaPaginaNews Codice Fiscale e Partita IVA: 09476541009  Sede Legale: Via Costantino Morin, 12 00195 Roma  Fax 06.23310577

Copyright Verbalia Comunicazioni S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: redazione@primapaginanews.it.