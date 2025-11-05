L'Aquila, Monticchio, Taranta: "Riqualificazione Piazza delle Rimembranze in sinergia con la comunità"

“Desidero respingere con fermezza – dichiara l’Assessore all’Ambiente e alle Frazioni Fabrizio Taranta – le recenti e strumentali critiche sollevate dalla minoranza consiliare in merito agli interventi realizzati nell’area verde di Piazza delle Rimembranze, a Monticchio. Il progetto di riqualificazione della piazza non solo è stato programmato da tempo, ma è stato attuato in piena sinergia con la comunità locale, secondo un modello di partecipazione concreta tra l’Amministrazione e le realtà civiche del territorio".

"Gli interventi in corso – prosegue Taranta – sono il frutto dell’incontro svoltosi lo scorso aprile con qualificati tecnici comunali e i rappresentanti del Comitato Festa di Monticchio. In un autentico spirito di collaborazione e sussidiarietà, il Comune ha anticipato parte dei lavori, provvedendo a sostituire un albero ormai secco, la cui rimozione era necessaria per motivi di sicurezza, con tre nuove piante più adatte al contesto urbano, e ad avviare l’installazione dell’arredo urbano fornito dallo stesso Comitato, sulla base delle indicazioni condivise con i residenti”.

“Come stabilito negli incontri con il Comitato – aggiunge l’Assessore – il Comune sta provvedendo alla potatura delle piante esistenti e alle nuove piantumazioni di competenza comunale, periodo ideale per garantire la corretta attecchitura delle specie e il rispetto delle migliori pratiche agronomiche. È importante chiarire – sottolinea Taranta – che il Comitato Festa di Monticchio non rappresenta alcuna forza politica, ma è un’espressione apolitica e genuina della comunità residente. Per noi, parole come partecipazione, condivisione e collaborazione non sono slogan, ma principi concreti che orientano ogni giorno l’azione amministrativa. Il tentativo di strumentalizzare un intervento di riqualificazione a fini politici dimostra purtroppo una distanza evidente dal lavoro reale e costruttivo che stiamo portando avanti con i cittadini”.

“L’Amministrazione – conclude Taranta – continuerà a rispondere con i fatti, operando nell’interesse esclusivo del bene comune e per la valorizzazione di Monticchio e di tutte le frazioni del nostro territorio”.