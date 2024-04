Calcio, Serie A: buone notizie per la Lazio, nessuna frattura per Zaccagni

Buone notizie per la Lazio di Igor Tudor: dagli esami clinici e strumentali non sono emerse fratture per Mattia Zaccagni.Non sono state riscontrate "fratture scheletriche a carico della caviglia sinistra a seguito dell'importante trauma distorsivo riportato nel corso della partita di ieri contro la Juventus", riferisce il club biancoceleste in una nota.Zaccagni, prosegue la nota, "ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico e strumentale quotidiano presso Lazio Lab per quantificare i tempi di recupero".