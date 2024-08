Calcio. La vigilia di Roma-Empoli: De Rossi parla di Dybala, mercato e tattica - VIDEO

Alla vigilia della partita tra Roma ed Empoli, il tecnico giallorosso Daniele De Rossi ha tenuto una conferenza stampa in cui ha affrontato diversi argomenti cruciali per il momento attuale della squadra. In primo piano, naturalmente, la situazione di Paulo Dybala, che ha vissuto momenti intensi e contrastanti in questo avvio di stagione. "Dybala? La sua situazione è stata emozionante, ricca di alti e bassi. Siamo sicuri che i tifosi domani saranno con noi e lo sarebbero stati comunque: hanno rinnovato in tantissimi prima che questo diventasse un caso e ci sono sempre rimasti accanto", ha dichiarato De Rossi, sottolineando il forte legame tra il giocatore e i sostenitori romanisti.

L'allenatore ha poi approfondito la questione legata alla decisione di Dybala di rifiutare offerte economiche molto elevate, un comportamento sempre più raro nel calcio moderno: "Abbiamo visto quale reazione ha scatenato la sua scelta - ha proseguito De Rossi - ha rifiutato cifre altissime, e nel mondo del calcio non è più così comune. Penso che l'entusiasmo ci sarebbe stato comunque, ma è una bella storia, non tanto frequente nel nostro mondo. Spesso queste decisioni sono merito dell'amore che c'è da parte dei tifosi".

De Rossi ha anche parlato dell'Empoli, avversario di domani, invitando a non sottovalutare la squadra toscana nonostante le difficoltà recenti: "L'Empoli è una squadra con talento, l'ultima partita non la prenderei d'esempio per mille motivi. Sarà una partita difficile. Quello che mi è dispiaciuto è che in queste settimane delle partite che abbiamo giocato non se ne è mai parlato. Noi siamo stati bravi a isolarci, però non è mai facile".

Sul fronte tattico, De Rossi ha spiegato le possibili configurazioni della squadra: "Con i due sudamericani sotto la punta diventa un 4-2-3-1. Il 4-3-3 come lo intendo io ha gente che gioca con i piedi sulla linea ed è una cosa che difficilmente possiamo chiedere a Paulo. Qualcosa dovremo cambiare se giocherà lui. Però assolutamente sì, possono giocare insieme, l'abbiamo sempre detto. Non c'è preclusione da parte mia. A volte giocherà uno solo, a volte nessuno dei due. Hanno tanto talento, ma ce l'hanno anche gli altri".

In merito al mercato, il tecnico ha espresso una critica sulle tempistiche della sessione estiva, definendola un "casino" nelle prime settimane e auspicando che si possa concludere prima dell'inizio del campionato. Ha inoltre chiarito la posizione di alcuni giocatori, come Rick Karsdorp, che è stato escluso dai suoi piani tecnici, nonostante il buon rapporto personale: "La società non mi ha mai chiesto di mettere in disparte qualcuno. Per quello che riguarda i giocatori in uscita, meritavano di essere allenati, per il loro atteggiamento, perché anche l'aspetto tecnico vuole la sua parte. Per quanto riguarda Rick, ho comunicato alla società che non faceva parte dei miei piani, ma spero trovi spazio altrove perché se lo merita".

Infine, uno sguardo alla rosa, con un riferimento al futuro di Celik e Sangaré, e alle scelte per il centrocampo: "Celik ha fatto il titolare nelle partite più importanti. Gioca in nazionale, ha vinto la Ligue 1. Sangaré? Se arriverà un giocatore, si giocherà il posto con Celik. Se no, c'è Sangaré che ha il futuro assicurato, è giovanissimo e dovremo gestirlo bene. Probabilmente un altro giocatore comunque lo prenderemo e lo sa anche Sangaré stesso. Chi gioca a centrocampo? Gioca Paredes regista, poi la mezzala la sceglierò in base alle sue caratteristiche".

La partita contro l'Empoli si preannuncia dunque impegnativa, con la Roma che punta a ritrovare la concentrazione e a ottenere un risultato positivo per dare continuità al proprio percorso stagionale.