Canale 5, Striscia la Notizia: nella rubrica "Capolavori Italiani in Cucina", la "Zucca in Bagna Piemontese" di Antonio Chiodi Latini

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica enogastronomica “Capolavori italiani in cucina”. Paolo Marchi, fondatore nel 2005 con Claudio Ceroni di Identità Golose, incontra Antonio Chiodi Latini dell’omonimo ristorante a Torino. Lo chef propone la ricetta della “Zucca in bagna piemontese”, sua reinterpretazione della tipica bagna cauda piemontese: un lingotto di zucca viene riempito di salsa all’aglio, esaltato da una salsa al prezzemolo, con l’aggiunta di un pinzimonio di verdure condite con olio e sale.Bresciano ma cresciuto in Piemonte nella piccola città di Piossasco, Antonio è uno dei principali esponenti della cucina vegetale in Italia. Dopo la scuola alberghiera, negli anni ’80 inizia il suo percorso professionale in alcune insegne storiche di Torino.Nel 1994 torna a Piossasco, a I Nove Merli, dove rimane fino al 2017, anno in cui decide di eliminare i prodotti animali dalla sua cucina e concentrarsi su una cucina underground da proporre all’interno del ristorante a Torino che prende il suo nome.La ricetta completa, così come tutte le altre della rubrica di Paolo Marchi, sarà consultabile da domani sera sul sito di Striscia la notizia www.striscialanotizia.mediaset.it.