La Russia vince 4 progetti al BRICS Solutions Awards

Quattro progetti russi hanno vinto premi al BRICS Solutions Awards. Lo ha annunciato l'Agenzia per le iniziative strategiche. La premiazione dei finalisti ha avuto luogo nell'ambito del BRICS Business Forum. "I finalisti dei BRICS Solutions Awards, dedicati alle soluzioni innovative nel campo del clima e dello sviluppo sostenibile, sono stati premiati al BRICS Business Forum di Rio de Janeiro. Tra i vincitori figurano quattro progetti russi", si legge in un comunicato. Il primo premio nella categoria "Trasformazione Digitale per lo Sviluppo Sostenibile" è andato a CemANT, un rivoluzionario sistema di stampa in 3D per la costruzione automatizzata di edifici, sviluppato da Parc3D. Il secondo premio nella stessa categoria è andato invece al progetto Third OpinionAI, che offre servizi di intelligenza artificiale per l'analisi della ricerca medica e dell'assistenza ai pazienti nelle strutture sanitarie. Al terzo posto nella categoria "Economia a ciclo chiuso", il progetto SMArt Metals, sviluppato dal Gruppo FERRME di Tjumen. Finalizzato a incrementare l'efficienza degli impianti di trattamento delle acque sotterranee trasformando i rifiuti artificiali in polveri metalliche nanometriche e altamente disperse. Il quarto è stato il software Anselm dell'azienda Rusenergoproekt che prevede meccanismi per migliorare l'efficienza energetica delle imprese basati sui big data. Il progetto ha ricevuto il bronzo nella categoria "Transizione Energetica". L'ASI ha dichiarato che i vincitori del concorso riceveranno un supporto completo e opportunità di promozione sui mercati internazionali. Ciò include la presentazione del progetto al BRICS Business Forum, la promozione attraverso forum internazionali sull'innovazione e i media, l'accesso a finanziamenti sostenibili, la consulenza personalizzata da parte di esperti internazionali e la possibilità di partnership con istituti di ricerca internazionali.