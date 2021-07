Carabinieri, Firenze: il Comandante Generale Teo Luzi in visita al Comando Legione e al 6° Battaglione "Toscana"

Visitate anche la Stazione Firenze Uffizi e la Compagnia di Pontassieve (Fi).

Nella giornata odierna, presso la caserma “ Gen. A. Baldissera” di Firenze, il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Teo Luzi, ha visitato il Comando Legione Carabinieri “Toscana” e il 6° Battaglione “Toscana”.Accompagnato dal Comandante della Legione Carabinieri “Toscana”, Generale di Brigata Pierangelo Iannotti, il Comandante Generale Luzi, dopo aver rivolto il suo saluto alle autorità civili, religiose e militari del capoluogo toscano, ha incontrato una rappresentanza di Carabinieri in servizio ai reparti delle Organizzazioni territoriale, mobile, speciale e forestale dell’Arma dei Carabinieri che operano nel capoluogo fiorentino e nelle altre provincie toscane.Con essi, i delegati dell’Organismo di Rappresentanza Militare locale e militari in congedo dell’Associazione Nazionale Carabinieri e Forestali. Nel corso dell’incontro con il personale, il Comandante Generale si è soffermato sui valori che animano il Carabiniere nel suo operare quotidiano a beneficio della Comunità, rivolgendo ai militari espressioni di apprezzamento per il proficuo lavoro svolto sul territorio toscano a presidio della legalità e di particolare apprezzamento per la solerzia e l’abnegazione dimostrati da tutte le componenti dell’Arma nella gestione della grave crisi legata alla pandemia.Il Generale C.A. Teo Luzi ha poi visitato la Stazione di Firenze Uffizi e la Compagnia Carabinieri di Pontassieve, presidi essenziali della fitta rete territoriale dei reparti dell’Arma quotidianamente impegnati nelle attività di controllo del territorio e prevenzione dei reati.