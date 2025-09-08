Hai dimenticato la password? Clicca qui
Aggiornato alle 05:05
Carmagnola (To): grandissimo successo per la 76esima Fiera Nazionale del Peperone
a soli € 3,00
L’edizione 2025 si chiude con un’affluenza in crescita del 25% rispetto all’anno precedente.

Lunedì 08 Settembre 2025
L’edizione 2025 si chiude con un’affluenza in crescita del 25% rispetto all’anno precedente.

Si è conclusa ieri sera la 76esima edizione de della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola che racconta in 10 giorni di eventi, showcooking, degustazioni, incontri culturali e disfide gastronomiche un prodotto agricolo d’eccellenza. 

Una manifestazione che ha celebrato la cultura, la tradizione e l'innovazione agroalimentare, con importanti ricadute positive per la città. Inoltre, all’interno della Fiera si è negli anni affermato quasi come iniziativa indipendente Il Foro Festival, evento collaterale che anche quest’anno ha ospitato importanti nomi del panorama della musica e dello spettacolo con un ottimo riscontro di pubblico. 

“Questa Fiera rappresenta l’anima della nostra città. È motivo di orgoglio vedere come ogni anno riesca a crescere e ad attrarre migliaia di visitatori da tutta Italia, grazie alla qualità delle proposte e all’energia che si respira nelle nostre piazze – dichiara il Sindaco Ivana Gaveglio -Il successo straordinario di questa 76^ edizione è frutto di un grande lavoro di squadra. Desidero ringraziare l’organizzazione di SGP Grandi Eventi e tutti coloro che hanno contribuito con la loro professionalità e disponibilità alla riuscita dell’evento. La Fiera è un nostro importante biglietto da visita e dimostra quanta eccellenza è presente in questo territorio”. 

“Il risultato di quest’anno va oltre ogni aspettativa, 350 000 persone con un’affluenza in crescita del 25% rispetto al 2024, edizione penalizzata dal maltempo in una delle giornate di punta. La Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola si conferma uno degli appuntamenti più partecipati e identitari del panorama italiano, capace di unire cultura del cibo, intrattenimento e valorizzazione del territorio in un’esperienza autentica e coinvolgente. – commenta Stefano Pelliciardi, SGP Grandi Eventi organizzatore - Per dieci giorni, Carmagnola è diventata un palcoscenico nazionale, un punto di riferimento per chi crede che l’agroalimentare sia anche racconto, relazione e visione. Grazie ai 300 stand espositivi e le 8 aree espositive, commerciali e di somministrazione il pubblico ha potuto degustare e scoprire un’ampia varietà di prodotti, dove ovviamente il Peperone di Carmagnola ha avuto il ruolo di protagonista, il tutto accompagnato dal ricco palinsesto di appuntamenti ed eventi collaterali che hanno arricchito di contenuti culturali la manifestazione”. 

Uno storico appuntamento non solo per il comune di Carmagnola, ma per tutto il Piemonte e il resto d’Italia, un’occasione per degustare le prelibatezze del territorio. 

La manifestazione gode del Patrocinio del Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, della Regione PiemonteCittà Metropolitana di TorinoCamera di Commercio di Torino, è promossa dal Comune di Carmagnola e prodotta da SGP Grandi Eventi. 


