Caso Bari: Emiliano-Decaro, il controboomerang

L'ispezione disposta da Piantedosi si stava per rivelare un boomerang per il ministro dell'Interno dopo le accese polemiche sull'ipotesi di un eventuale commissariamento del Comune. Poi è arrivato, inatteso, il controboomerang determinato dalle dichiarazioni del Presidente della Regione Puglia su Decaro e la sorella di un boss."Dalla disfida di Barletta a quella di Bari", sottolinea la società di comunicazione Arcadia, che ha analizzato con un Instant Mood l'andamento della Rete dopo l'uscita di Emiliano."Nelle nuvole dei termini ricorrenti utilizzati dagli utenti nel commentare le due keyword nominative - precisa Arcadia - è plasticamente evidente il peso per Emiliano delle tre bolle 'Antonio', 'sorella' e 'boss' che hanno finito per zavorrare il sentiment complessivo nei confronti dei due politici pugliesi".Emiliano, dunque, si prende maldestramente la scena. "La linea temporale delle conversazioni negli ultimi 3 giorni, a partire dalle due keyword nominative 'Emiliano' e 'Decaro' - spiega l'agenzia di comunicazione di Domenico Giordano - mostra chiaramente come il presidente della Regione Puglia riesca a polarizzare, purtroppo in negativo, il dibattito digitale immediatamente dopo il suo intervento nel corso della manifestazione in Piazza Ferrarese a Bari". Fonte arcadiacom.it, Instant Mood, 24 marzo 2024.