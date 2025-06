42° Torneo Beppe Viola: la Nuova Tor Tre Teste è ancora Campione per l’ottava volta nella kermesse

Al Francesca Gianni, giovedì 19 giugno, si è svolto l’ultimo atto della 42esima edizione del Torneo Beppe Viola, competizione storica del calcio capitolino, dedicata alla categoria Under 15 e organizzato dalla famiglia Minichino. A sfidarsi, la Nuova Tor Tre Teste, primatista per titoli vinti e l’Atletico Torrenova, grande sorpresa di questa edizione e capace di eliminare i campioni del 2024 dell’Accademia Frosinone e la Vigor Perconti in semifinale.

Prima del match, che vedeva una bella cornice di pubblico sugli spalti, spettacolo con le majorettes. Commuovente il ricordo del grande artista Gianfranco Butinar, recentemente scomparso, con la presenza della compagna. Assegnato anche il Premio Benito Manzi per il secondo anno, nel ricordo del grande mister che ha legato indissolubilmente il proprio nome al Torneo Beppe Viola: ad aggiudicarselo Paolo Fiorentini, Presidente del Savio.

Dopo la cerimonia di apertura, tante emozioni anche in campo, con la superiorità della Nuova Tor Tre Teste, mostrata sin dai primi minuti di gioco. Le reti di Benedetto Di Massimo (capocannoniere della competizione) e Durante mettono in discesa la gara sin dal primo tempo, con i sigilli di Benedettini e Bozzelli che sanciscono il 4-0 finale.

Al termine della partita, grande cerimonia di premiazione alla presenza di Svetlana Celli, presidente dell’Assemblea Capitolina, Alessandro Cochi Presidente Coni Lazio e di tutte le massima autorità comunali e regionali. Conclusa la consegna dei premi individuali miglior portiere Alessio Raponi e miglior giocatore Daniele Bronzini entrambi del Torrenova, la Nuova Tor Tre Teste può finalmente alzare al cielo per l’ottava volta nella sua storia il Torneo Beppe Viola al termine di una serata da ricordare.