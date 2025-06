Tv: su La5 "Amare ai margini", l'ultimo episodio della serie "Storie di non ordinarie famiglie"

Va in onda lunedì 23 giugno, in seconda serata su La5, la rete dedicata al pubblico femminile, e in simulcast su Mediaset Infinity “Amare ai Margini”, il sesto ed ultimo episodio di "Storie Non Ordinarie di Famiglie", la serie di Francesca Barra, prodotta da FriendsTV.

Con questo progetto autentico e coinvolgente, Francesca Barra ha firmato un’opera potente che, attraverso la narrazione intima di vicende personali, ha aperto una finestra sulla complessità della vita e sull’universalità delle emozioni, portando in primo piano la forza e la profondità delle esperienze umane attraverso le storie straordinarie di persone comuni.

Protagonista dell’ultimo episodio è Veronica Tomassini, una giovane siciliana che, sfidando le convenzioni sociali, si innamora di Slawek, un immigrato polacco alcolista e senza fissa dimora. Insieme vivono ai margini della società e formano una famiglia con la nascita di un figlio.

Dopo la separazione, Veronica resta sola a crescerlo. Scrive un libro, Sangue di cane, che diventa un caso editoriale. Si innamora di nuovo: con Matteo, più giovane di lei, si riaccende la speranza.

I due lasciano la Sicilia per ricominciare altrove, ma la tragedia colpisce ancora: Matteo si toglie la vita, infliggendo a Veronica un’ulteriore, profonda ferita.

Francesca Barra mette in luce l’immenso talento di una donna su cui la vita sembra accanirsi, mettendo a dura prova la sua fede e la sua capacità di amare.