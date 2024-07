Caso Liguria: Toti sceglie di non rispondere al Gip

Stamani, il Governatore (sospeso) della Liguria, Giovanni Toti, si è avvalso della facoltà di non rispondere al Gip del Tribunale di Genova, Paola Faggioni, durante il nuovo interrogatorio di garanzia, dopo che ieri è stata emessa nei suoi confronti una nuova misura cautelare ai domiciliari per finanziamento illecito per alcuni spot elettorali per la campagna 2022 delle amministrative nel capoluogo ligure.

Toti è stato sentito telematicamente, ed è stato assistito dal suo avvocato Stefano Savi.

Sempre stamani. l'avvocato Savi ha depositato in Cassazione il ricorso contro la bocciatura decisa dal l Tribunale del Riesame di Genova in merito alla richiesta di attenuazione degli arresti domiciliari, in cui Toti si trova dallo scorso 7 maggio. A meno di calendarizzazioni diverse, è probabile che la Corte non si esprima prima della fine di quest'estate.