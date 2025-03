Castelli Romani, Città Italiana del Vino 2025: visita a Palazzo Chigi ad Ariccia

Un traguardo importante per Ariccia e per gli altri dieci comuni dei Castelli Romani, che sono stati proclamati Città Italiana del Vino 2025. Il programma ufficiale è iniziato sabato 29 marzo con la cerimonia di apertura dell'anno dedicato ai Castelli Romani. L'evento ha visto la partecipazione di esperti del settore vitivinicolo, sindaci e delegati dei vari comuni italiani, nonché dell'Assessore all’Agricoltura della Regione Lazio Giancarlo Righini, e del Ministro delle Politiche Agricole Francesco Lollobrigida.

Nella giornata di domenica 30 marzo ad Ariccia, presso la Sala Conferenze di Palazzo Chigi si sono svolte le comunicazioni ai soci del Presidente delle Città del Vino, Angelo Radica e la consegna della bandiera al Comune neosocio di Sabaudia.

Successivamente c’è stata la visita guidata presso Palazzo Ghigi e la degustazione dei vini dei Castelli Romani, abbinati ai prodotti tipici locali quali la porchetta di Ariccia.

“Questi giorni segnano una tappa fondamentale per Ariccia e per i Castelli Romani, Città Italiana del Vino 2025. Un riconoscimento che celebra la nostra tradizione vitivinicola, ma anche l’impegno e la passione che ogni giorno i nostri produttori, le nostre comunità e le nostre istituzioni mettono nel promuovere e valorizzare il nostro territorio. La Visita guidata a Palazzo Chigi e la degustazione dei vini dei Castelli Romani, sono stati un momento volti a celebrare la nostra cultura del vino, ma anche il nostro impegno verso la valorizzazione delle eccellenze locali. Grazie alle cantine vinicole Volpetti, Pesoli e Marconi per i vini offerti e a La Cueva per la degustazione dei prodotti tipici in quanto tutto è stato molto apprezzato dai sindaci e dagli ospiti della Città del Vino", hanno commentato il Sindaco di Ariccia, Gianluca Staccoli e l'Assessore alle Attività Produttive Barbara Calandrelli.