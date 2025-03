Castelli Romani, Città Italiana del Vino 2025: visita guidata a Lanuvio

APPUNTAMENTI IN AGENDA

La visita guidata e la degustazione dei vini locali sono stati un'opportunità per celebrare la nostra cultura del vino e per sottolineare l’impegno nella valorizzazione delle eccellenze locali”, hanno dichiarato il Sindaco, Andrea Volpi e il Vicesindaco di Lanuvio con delega alla Città del Vino, Valeria Viglietti.

“Questo riconoscimento è un traguardo importante per i Castelli Romani, designati come Città Italiana del Vino 2025. Un riconoscimento che onora la nostra tradizione vinicola, ma anche l’impegno costante dei nostri produttori, delle istituzioni e di tutta la comunità nel promuovere e valorizzare il territorio.

Un’altra visita guidata si è svolta presso la cantina Tenimenti Leone e per concludere una degustazione, presso l'agriturismo La Meridiana, delle cantine di Lanuvio alla presenza dei produttori, in abbinamento con prodotti tipici locali.

Lanuvio è tra gli undici comuni dei Castelli Romani, che sono stati proclamati Città Italiana del Vino 2025. Il programma ha preso il via sabato 29 marzo con la cerimonia di apertura dell'anno dedicato ai Castelli Romani.

