Chieti: torna la Rassegna di Teatro Amatoriale “Premio Marrucino” 2025

Parte ufficialmente a gennaio l’ottava edizione della Rassegna di Teatro Amatoriale “Premio Marrucino” 2025, organizzata dalla Deputazione Teatrale Teatro Marrucino e dal Comitato Regionale F.I.T.A. Abruzzo (Federazione Italiana Teatro Amatori), con dieci spettacoli in cartellone e tante novità.



La Rassegna, composta quest’anno da nove spettacoli in concorso e da uno finale fuori concorso, ha come obiettivo principale quello di valorizzare le compagnie teatrali amatoriali che, con passione e dedizione, contribuiscono da anni a salvaguardare e valorizzare il patrimonio linguistico collettivo, sempre con un occhio di riguardo riservato all’innovazione e all’apertura dei propri orizzonti.



La grande novità dell’ottava edizione del Premio Marrucino è, infatti, la partecipazione di compagnie teatrali provenienti da tutta Italia, che si alterneranno sul palcoscenico del Teatro Marrucino con spettacoli inediti, dalle trame esilaranti e molto diversi tra loro, per genere e contenuti. A concorrere per il consueto Premio Marrucino saranno nove compagnie teatrali selezionate, originarie del territorio abruzzese e provenienti da Lazio, Puglia e Campania, che si contenderanno il premio nelle categorie di “Migliore spettacolo”, “Migliore regia”, “Migliore ricerca linguistica” (dedicata alla memoria del compianto poeta teatino Raffaele Fraticelli), “Migliore attore protagonista” , “Migliore attrice protagonista”, “Migliore attore non protagonista”, “Migliore attrice non protagonista”, “Migliore attore caratterista”, “Migliore attrice caratterista” ed infine “Migliore attore giovane emergente”, che saranno assegnati sulla base della valutazione di una giuria popolare e di una giuria tecnica.

Ad aprire la Rassegna il prossimo 10 gennaio 2025 sarà la Compagnia “Lu Passatempe” di Penne (PE) con la commedia intitolata “Na vote… là all’Americhe” di Enzo D’Angelo e Silvana Taralli con la regia di Valeria Almonti e Chiara Dell’Arena, seguita dalla Compagnia “Amici dell’arte” di Lucera (FG) con la commedia “L’usuraio (U vusurare)” di Germano Benincaso (24 gennaio), la Compagnia “Li nipute di Tatone” di Chieti con la commedia “Ti paghe dumane” scritta e diretta da Roberto Troiano (7 febbraio), la Compagnia della Lira di Casamassima (BA) con il musical “Che pasticcio Mrs. Peach” scritto e diretto dal giovane Alessandro Iacovelli (21 febbraio), la Compagnia “Camomilla a colazione” di Visciano (NA) con lo spettacolo “Venerdì 17, due preti di troppo” di Antonio Grosso e diretta da Felice D’Onofrio (7 marzo), la storica Compagnia Atriana di Atri (TE) con la commedia “Curnute e mazziate” scritta e diretta da Giancarlo Verdecchia (21 marzo), la giovane Compagnia “Il cassetto nel sogno” di Pomezia (RM) con lo spettacolo “Uomini al 50%” scritta e diretta da Massimo Pettinari su testo di James Sherman (11 aprile), la Compagnia “I giovani amici del teatro” di Pescara che torna sul palco teatino con lo spettacolo “Borgo marino” scritto e diretto da Paolo Crisante (9 maggio) ed infine la Compagnia “La bottega del sorriso” di Castellalto (TE) con la commedia “Tutte chi na notte!” per la regia di Elisabetta Gianforte (16 maggio).

A chiudere la Rassegna Amatoriale, sabato 24 maggio in concomitanza con la cerimonia di premiazione che vedrà l’assegnazione del Premio Marrucino nelle diverse categorie di gara, sarà la commedia fuori concorso “Ogge me spose… e dumane devorzie” della storica Compagnia “I Marrucini” di Chieti, scritta da Raffaele Caianiello e con la regia di Antonio Potere.

Gli abbonamenti per la Rassegna di Teatro Amatoriale “Premio Marrucino” 2025, comprendenti tutti e dieci gli spettacoli in cartellone, saranno in vendita da martedì 10 dicembre 2024 (posto unico € 97,00).



I biglietti per i singoli spettacoli, invece, saranno acquistabili da martedì 7 gennaio 2025 (posto unico € 13,00).

Sarà possibile acquistare biglietti e abbonamenti presso il Botteghino del Teatro Marrucino (aperto dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00), online su www.ciaotickets.com e presso tutti i punti vendita autorizzati Ciaotickets.