Libri: “Ginestrina – Demoni e passioni” aborto e dipendenza d'amore nel nuovo romanzo di Orietta Cicchinelli

Una vita in volo, inseguendo pensieri e parole su un foglio di carta, matita e penna alla mano, poi su una Lettera 22, e infine sulla tastiera di un computer o di uno smartphone.

Orietta Cicchinelli, giornalista e scrittrice, non smette mai di volare, non solo metaforicamente parlando. Si diverte a pilotare aerei biposto, avendo realizzato un altro suo sogno, ispirato dalla storia della celebre aviatrice Amelia Mary Earhar: diventare pilota.

“Non perdere mai di vista da dove si viene (cresciuta da una madre contadina, dura e ruvida) per andare sempre oltre” è il suo mantra. Orietta Cicchinelli, abruzzese di origini, romana di adozione, lavora da 24 anni a Metro (il primo free press italiano che ha contribuito a far nascere) e collabora con Repubblica.it, dopo una gavetta tra Il Messaggero di Roma, L’Informazione di Mario Pendinelli, Tg Rai Lazio e non solo.

Ha da poco pubblicato il suo 4° romanzo: “Ginestrina – Demoni e passioni” (BookSprint edizioni), una storia di crescita tutta al femminile che affronta anche tematiche dure come l’aborto e la dipendenza d’amore, l’ossessione che rende spesso fragili e indifese le donne che sanno amare. Sin dove è lecito spingersi per amore? Quali sono i confini tra il sentimento passionale e l’ossessione d’amore? Domande che non trovano risposta univoca nel racconto di Ginestrina e della sua tribù…

Il primo racconto di Orietta Cicchinelli “La Madre” (Tuga edizioni), alla sua seconda edizione, è stato selezionato dalla Biblioteca delle donne del Salone Internazionale del Libro di Torino.

Mentre “Il Karma in un paio di scarpe” (Tony Lupetti e Tuga edizioni), storia vera del primo camorrista dissociato della storia, è stato adottato in licei e scuole come libro di lettura ed è alla sua seconda edizione.

Infine, “Hijo de Puta-La parabola di un legionario” (MGC edizioni per Tony Lupetti) potrebbe diventare un film con protagonista, oltre al vero legionario (Giovanni) nel ruolo del titolo, il più famoso stunt italiano (Claudio Pacifico) che impersonerà il legionario da giovane… Un progetto in divenire o un altro sogno da realizzare? Lo scopriremo solo vivendo.