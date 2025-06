Cinema: a Roma i funerali di Alvaro Vitali

Sono in corso, alla Chiesa di San Pancrazio nel quartiere di Monteverde Vecchio, a Roma, i funerali di Alvaro Vitali, il celebre attore morto due giorni fa a 75 anni, dopo che era stato ricoverato per due settimane per una broncopolmonite.

Una folla ha riempito il piazzale per l'ultimo saluto all'attore, tra amici, colleghi e familiari: tra loro, anche Carlo Verdone, l'ultimo regista con cui Vitali ha lavorato, in versione "onirica" per l'ultima stagione della serie "Vita da Carlo", Sergio Martino e Fulvio Abbate.

Non è noto il motivo per cui le esequie non si siano svolte alla Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo, solitamente riservata ai funerali di grandi nomi del mondo della cultura e dello spettacolo, visto che lui era un grande artista: attore e caratterista, ha preso parte a più di 150 film, è stato uno degli esponenti della commedia sexy all'italiana tra gli anni Settanta e Ottanta e ha vestito i panni di Pierino, ma ha anche lavorato a film più seri, diretto da gente come Federico Fellini, Alberto Sordi, Dino Risi e Luigi Magni.

"Alvaro non è solo Pierino. E' Fellini. Cara persona e una biblioteca di aneddoti, ricordi di un cinema ormai lontano", aveva scritto, sui suoi profili social, Carlo Verdone, postando una foto che lo ritrae insieme a Vitali, tornato a vestire i panni di Pierino.

Proprio Verdone era in prima fila in chiesa, insieme alla moglie di Vitali, Stefania Corona, al figlio Ennio e a Fulvio Abbate. "In vita gli è mancato il rispetto”, ha detto il sacerdote durante le esequie.

Anche Mark Ruffolo ha omaggiato Vitali, con un toccante messaggio durante la presentazione di "Amarcord" di Federico Fellini in occasione dell'undicesima edizione de Il Cinema in Piazza, al Parco della Cervelletta: "Un pensiero e un omaggio ad un attore che è stato scoperto da Fellini, Alvaro Vitali. Alvaro è qui con noi, addio Alvaro", ha detto, ricordando che Vitali venne scoperto da Fellini, che lo volle sul set di "Satyricon, Roma" e dello stesso "Amarcord".