Cinema: a Venezia78 il film "Benelli su Benelli" di Marta Minucchi

Concluderà come evento speciale la programmazione della Sala Laguna per le Giornate degli Autori 2021 e per Isola Edipo.

(Prima Pagina News) | Venerdì 10 Settembre 2021 Condividi questo articolo

(Prima Pagina News)

Venerdì 10 Settembre 2021

Venezia - 10 set 2021 (Prima Pagina News) Concluderà come evento speciale la programmazione della Sala Laguna per le Giornate degli Autori 2021 e per Isola Edipo.

La casa di produzione Genoma Films di Paolo Rossi Pisu è lieta di essere nuovamente presente a Venezia e di annunciare un nuovo progetto cinematografico che fa seguito al successo produttivo, di critica e di pubblico ottenuto l’anno scorso con il road-movie "EST - Dittatura Last Minute".



"Benelli su Benelli" di Marta Miniucchi sarà presentato sabato 11 settembre come evento speciale di chiusura della programmazione della nuova Sala Laguna, organizzata dalle Giornate degli Autori e Isola Edipo, nell’ambito della 78a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (1 - 11 Settembre 2021).



Alla proiezione in Sala Laguna alle ore 16.00 seguirà una grande festa tra cinema e sport presso L’isola di Edipo alla presenza della regista e del cast, del leggendario pilota Giacomo Agostini e di numerosi ospiti istituzionali.



"Benelli su Benelli" è un originale docufilm ispirato alla vita del leggendario pilota Tonino Benelli in cui, grazie al lavoro di un team al femminile della regista Marta Miniucchi e della sceneggiatrice Annapaola Fabbri, sarà ricostruita, sullo sfondo dell’Italia tra le due guerre, la breve vita umana e sportiva del più piccolo dei sei fratelli Benelli, fondatori ai primi del Novecento della famosa casa motociclistica di Pesaro, un marchio divenuto leggendario.



Le gesta di Tonino Benelli, simpatico burlone e spericolato pilota, la sua vita privata, i suoi esordi agonistici, le gare con le numerose vittorie e anche amare delusioni, verranno ricordate attraverso immagini fotografiche, filmati di repertorio, interviste (una sarà al pluricampione del mondo Giacomo Agostini), e ricostruzioni fiction opportunamente mixate. L’attore marchigiano Neri Marcorè sarà la voce fuori campo di Tonino interpretato invece sullo schermo da Alessandro Gimelli.



Nel cast anche Matteo Gatta, Gaia Bottazzi, Giovanni Maria Briganti e Fabrizio Romagnoli.



"Benelli su Benelli" dopo la premiere a Venezia, verrà mostrato in anteprima regionale a Pesaro e arriverà prossimamente al cinema distribuito da Genoma Films. Approderà quindi sia sui canali Sky che successivamente sui Rai, raggiungendo in questo modo anche tutto il pubblico televisivo.



"Benelli su Benelli" è stato realizzato con il contributo di Regione Marche - Fondi POR-FESR 2014-2020, Marche Film Commission - Fondazione Marche Cultura, Comune di Pesaro, Riviera Banca; in collaborazione con Moto Club T. Benelli, Registro Storico Benelli, Terra di Piloti e Motori, CNA cinema e audiovisivi Marche.



Il film è stato inoltre realizzato con il sostegno di CMT Orange Tools di Marcello Tommassini, Deisa Ebano, Filicori Zecchini e Boutique Ratti di Pesaro. Benelli su Benelli è una co-produzione Genoma Films di Paolo Rossi Pisu con Albedo Productions di Cinzia Salvioli. La casa di produzione Genoma Films di Paolo Rossi Pisu è lieta di essere nuovamente presente a Venezia e di annunciare un nuovo progetto cinematografico che fa seguito al successo produttivo, di critica e di pubblico ottenuto l’anno scorso con il road-movie "EST - Dittatura Last Minute"."Benelli su Benelli" di Marta Miniucchi sarà presentato sabato 11 settembre come evento speciale di chiusura della programmazione della nuova Sala Laguna, organizzata dalle Giornate degli Autori e Isola Edipo, nell’ambito della 78a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (1 - 11 Settembre 2021).Alla proiezione in Sala Laguna alle ore 16.00 seguirà una grande festa tra cinema e sport presso L’isola di Edipo alla presenza della regista e del cast, del leggendario pilota Giacomo Agostini e di numerosi ospiti istituzionali."Benelli su Benelli" è un originale docufilm ispirato alla vita del leggendario pilota Tonino Benelli in cui, grazie al lavoro di un team al femminile della regista Marta Miniucchi e della sceneggiatrice Annapaola Fabbri, sarà ricostruita, sullo sfondo dell’Italia tra le due guerre, la breve vita umana e sportiva del più piccolo dei sei fratelli Benelli, fondatori ai primi del Novecento della famosa casa motociclistica di Pesaro, un marchio divenuto leggendario.Le gesta di Tonino Benelli, simpatico burlone e spericolato pilota, la sua vita privata, i suoi esordi agonistici, le gare con le numerose vittorie e anche amare delusioni, verranno ricordate attraverso immagini fotografiche, filmati di repertorio, interviste (una sarà al pluricampione del mondo Giacomo Agostini), e ricostruzioni fiction opportunamente mixate. L’attore marchigiano Neri Marcorè sarà la voce fuori campo di Tonino interpretato invece sullo schermo da Alessandro Gimelli.Nel cast anche Matteo Gatta, Gaia Bottazzi, Giovanni Maria Briganti e Fabrizio Romagnoli."Benelli su Benelli" dopo la premiere a Venezia, verrà mostrato in anteprima regionale a Pesaro e arriverà prossimamente al cinema distribuito da Genoma Films. Approderà quindi sia sui canali Sky che successivamente sui Rai, raggiungendo in questo modo anche tutto il pubblico televisivo."Benelli su Benelli" è stato realizzato con il contributo di Regione Marche - Fondi POR-FESR 2014-2020, Marche Film Commission - Fondazione Marche Cultura, Comune di Pesaro, Riviera Banca; in collaborazione con Moto Club T. Benelli, Registro Storico Benelli, Terra di Piloti e Motori, CNA cinema e audiovisivi Marche.Il film è stato inoltre realizzato con il sostegno di CMT Orange Tools di Marcello Tommassini, Deisa Ebano, Filicori Zecchini e Boutique Ratti di Pesaro. Benelli su Benelli è una co-produzione Genoma Films di Paolo Rossi Pisu con Albedo Productions di Cinzia Salvioli.

Benelli su Benelli

Giornate degli Autori 2021

Isola Edipo

Marta Minucchi

PPN

Prima Pagina News

Venezia78

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News