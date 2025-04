Cinema: addio a Val Kilmer, celebre per "Top Gun", "The Doors" e "Batman Forever"

Grave lutto nel mondo del cinema: è morto, all'età di 65 anni, l'attore americano Val Kilmer. E' quanto fa sapere il New York Times. L'attore, ha fatto sapere sua figlia Mercedes, è morto ieri sera per le complicazioni di una polmonite. Nel 2014 gli fu diagnosticato un cancro alla gola.

Kilmer fu l'attore più giovane mai ammesso alla prestigiosa Juilliard School, ed esordì negli anni Ottanta come attore di teatro, per poi raggiungere la notorietà al cinema grazie a commedie come ‘Top Secret!’ (1984) e "Real Genius" ("Piccoli Geni", 1985), ma la consacrazione arrivò nel 1986 con il film "Top Gun", in cui recitò accanto a Tom Cruise e Kelly McGillis nel ruolo di Iceman, che riprese in "Top Gun: Maverick" (2022), in cui recitò con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, perché il tumore alla gola, da cui era guarito, lo rese afono.

Nei primi anni Novanta, quando riuscì a farsi conoscere come affascinante protagonista, fu Jim Morrison per "The Doors" di Oliver Stone (1991), recitò con Kurt Russell e Bill Paxton in ‘Tombstone’ (1993), fu il fantasma di Elvis in ‘True Romance’ (1995) e il rapinatore di banche esperto in demolizioni nel film "Heat - La Sfida" (1995), diretto da Michael Mann, in cui recitò al fianco di Al Pacino e Robert De Niro. Interpretò anche il ruolo di Bruce Wayne, nel film "Batman Forever" (1997), di Joel Schumacher.

Per il suo modo di lavorare, intenso e perfezionista, fu ritenuto una persona difficile sul set. Kilmer scrisse anche due libri di poesie, tra cui ‘My Edens After Burns’, e nel 2012 ottenne una nomination ai Grammy per l’album di spoken word per ‘The Mark of Zorro’. In ambito sentimentale, Kilmer ebbe una relazione con Cher, poi fu sposato con l'attrice Joanne Whalley. Ebbe due figli, Mercedes e Jack.