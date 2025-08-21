Umbria, Ricci (Avs): "Intervento su bimbo palestinese all’ospedale di Perugia è gesto importantissimo"

“Il popolo Palestinese ha diritto a un futuro nella sua terra. Un futuro di pace e di autodeterminazione nei luoghi in cui vive da millenni. Ma finché il massacro a Gaza va avanti, è necessario anche mettere in campo ogni sforzo per poter dare sollievo e assistenza alle decine di migliaia di esseri umani, soprattutto bambini, che sono stati travolti dalla violenza israeliana, dalle bombe, dalla fame, dalle privazioni. Per questo l’intervento effettuato all’ospedale di Perugia che ha consentito di salvare il bambino palestinese di 8 anni accolto la scorsa settimana a Ciampino dalla presidente Proietti, rimuovendo dal suo cervello le schegge di una granata, è un atto concreto e importantissimo, che ci rende orgogliosi come umbri e per il quale va il nostro più sentito ringraziamento a tutto il personale sanitario e non che lo ha reso possibile”. E’ quanto dichiara il capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra all’Assemblea legislativa dell’Umbria, Fabrizio Ricci.

“L’Umbria in questi mesi - prosegue Ricci - ha deciso di prendere una posizione netta e forte sul genocidio del popolo palestinese, non solo chiedendo al governo Meloni di uscire dal silenzio e di condannare una volta per tutte i crimini di Netanyahu, di riconoscere lo Stato Palestinese, di imporre sanzioni e interrompere ogni collaborazione di tipo militare con Tel Aviv, ma creando anche sul territorio una rete per l’accoglienza, che ha già dato risposte ad una giovane coppia con 4 figli piccoli fuggita da Gaza e ora a questo piccino gravemente ferito. Sappiamo che questo percorso, sia sul piano politico che dell’assistenza umanitaria, proseguirà e l’Umbria sarà in prima linea. Ma è evidente - conclude Ricci - che serve uno scatto da parte del Governo nazionale e dell’Europa per fermare subito il genocidio”.