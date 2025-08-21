Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 00:59
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Umbria, Ricci (Avs): "Intervento su bimbo palestinese all’ospedale di Perugia è gesto importantissimo"
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Umbria, Ricci (Avs): "Intervento su bimbo palestinese all’ospedale di Perugia è gesto importantissimo"

"In Umbria avanti rete di solidarietà e pressione politica per stop genocidio".

(Prima Pagina News)
Giovedì 21 Agosto 2025
Perugia - 21 ago 2025 (Prima Pagina News)

"In Umbria avanti rete di solidarietà e pressione politica per stop genocidio".

“Il popolo Palestinese ha diritto a un futuro nella sua terra. Un futuro di pace e di autodeterminazione nei luoghi in cui vive da millenni. Ma finché il massacro a Gaza va avanti, è necessario anche mettere in campo ogni sforzo per poter dare sollievo e assistenza alle decine di migliaia di esseri umani, soprattutto bambini, che sono stati travolti dalla violenza israeliana, dalle bombe, dalla fame, dalle privazioni. Per questo l’intervento effettuato all’ospedale di Perugia che ha consentito di salvare il bambino palestinese di 8 anni accolto la scorsa settimana a Ciampino dalla presidente Proietti, rimuovendo dal suo cervello le schegge di una granata, è un atto concreto e importantissimo, che ci rende orgogliosi come umbri e per il quale va il nostro più sentito ringraziamento a tutto il personale sanitario e non che lo ha reso possibile”. E’ quanto dichiara il capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra all’Assemblea legislativa dell’Umbria, Fabrizio Ricci. 

“L’Umbria in questi mesi - prosegue Ricci - ha deciso di prendere una posizione netta e forte sul genocidio del popolo palestinese, non solo chiedendo al governo Meloni di uscire dal silenzio e di condannare una volta per tutte i crimini di Netanyahu, di riconoscere lo Stato Palestinese, di imporre sanzioni e interrompere ogni collaborazione di tipo militare con Tel Aviv, ma creando anche sul territorio una rete per l’accoglienza, che ha già dato risposte ad una giovane coppia con 4 figli piccoli fuggita da Gaza e ora a questo piccino gravemente ferito. Sappiamo che questo percorso, sia sul piano politico che dell’assistenza umanitaria, proseguirà e l’Umbria sarà in prima linea. Ma è evidente - conclude Ricci - che serve uno scatto da parte del Governo nazionale e dell’Europa per fermare subito il genocidio”.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Avs
bambino
Fabrizio Ricci
Gaza
intervento
Perugia
PPN
Prima Pagina News
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: abbonamenti@primapaginanews.it

 

Note legali

Note legali

Verbalia Comunicazione S.r.l. Società editrice di PrimaPaginaNews Codice Fiscale e Partita IVA: 09476541009  Sede Legale: Via Costantino Morin, 12 00195 Roma  Fax 06.23310577

Copyright Verbalia Comunicazioni S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: redazione@primapaginanews.it.