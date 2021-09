Cinema e musica, Roma: al via la quarta edizione del Vertical Movie Festival

Si terrà venerdì 17 settembre alla Casa del Cinema.

Il 17 settembre 2021 alle ore 21,00, presso la Casa Del Cinema a Roma, si svolgerà la quarta edizione del Vertical Movie Festival (verticalmovie.it), il primo festival dell’audiovisivo girato nel formato video verticale 9/16.Il Festival è ideato e diretto da Salvatore Marino ed organizzato e prodotto da Maurizio Ninfa di Interproject srl e Informasistemi S.p.A. Il VerticalMovie Festival quest’anno sarà dedicato a Gigi Proietti, per l’occasione l’attrice Paola Tiziana Cruciani aprirà la serata con una sua speciale dedica.Il VerticalMovie Festival, da quest’anno, ha scelto come tema centrale l’ecologia e l’attenzione all’ambiente, destinando all’argomento la nuova sezione “VerticalGrenn”, in cui la materia trattata deve riguardare l’inquinamento, la sostenibilità, le energie rinnovabili e il rispetto dell’ambiente. L’opera vincitrice della sezione VerticalGreen sarà premiata dal direttore generale di Legambiente Giorgio Zampetti. Le sezioni del Festival sono tre, ognuna delle quali avrà un vincitore:(Le opere di questa sezione trattano un tema tutto green: l’ecologia, la sostenibilità, le energie rinnovabili e il rispetto dell’ambiente).Di seguito le tre nomination:di Swann Chesnel e Yoann Chesnel. (Francia)di Nadin Alyekhina. (Federazione Russa)di Rafael Muñiz. (Messico)(Sezione a tema aperto indirizzata a tutti).Di seguito le tre nomination:di Hiroki Kawanami e Tommaso Barbetta. (Giappone)di Ulysse Dikoumé Alechinsky. (Francia)di Praveen Balu. (India)(Sezione dedicata ai video clip musicali).Di seguito le tre nomination:di Marco Borrelli. (Italia)di Dario Trapani. (Olanda)di Rafael Ponce de Leon Lago. (Brasile)Il cantautore Federico Baroni sarà premiato fuori concorso per il suo videoclip verticale “Jackpot”, il primo double vertical video al mondo: due video, girati entrambi in verticale, caricati separatamente su YouTube come lato sinistro e lato destro, fruibili indipendentemente l’uno dall’altro.Quando si uniscono due smartphone e si avviano i video contemporaneamente, si può seguire la storia connessa tra le due clip in cui scenografia e animazioni si intrecciano per dare vita ad unico video. Il video è disponibile ai seguenti link: https://youtu.be/uXQQSbDHMe8 (LEFT version) e https://youtu.be/BGiytIaYL-A (RIGHT version).Le 40 opere visionate dalla giuria, presieduta da Fabio Frizzi, sono state selezionate dagli oltre 1000 cortometraggi pervenuti da 117 paesi di cinque continenti diversi.La giuria è composta da: Fabio Frizzi (compositore e presidente di giuria), Silvia Scola (sceneggiatrice e figlia di Ettore Scola), Fabrizio Fornaci (compositore), Alessandra Kre (attrice, sceneggiatrice), Valentina Gemelli (attrice), Gianni Fantoni (attore).La serata che premierà i vincitori sarà condotta da Maddalena Zoppoli con l’ausilio di Salvatore Marino e l’intervento di special guest come Giampiero Ingrassia, il cantautore Federico Baroni che è anche il busker più seguito d’Italia, l’attore Gianni Fantoni, il compositore Fabio Frizzi (presidente di giuria), la sceneggiatrice Silvia Scola, l’attrice Paola Tiziana Cruciani, il cabarettista Gianluca Giugliarelli, il produttore Luciano Sovena (Presidente Roma Lazio Film Commission), l’attore Nicola Vicidomini, il direttore generale di Legambiente Giorgio Zampetti, il vicedirettore di Rai Sport Sergio Santo.In platea saranno presenti Giancarlo Magalli, il regista Stefano Reali, il regista Francesco Colangelo, il montatore Marco Spoletini, l’attrice Liliana Mele, l’attrice e doppiatrice Alex Elton, l’attrice Valentina Gemelli, l’attrice e sceneggiatrice Alessandra Kre, il compositore Fabrizio Fornaci, l’attore Antonio Tallura, l’intrattenitore Nicola Esposito e tanti altri nomi dello spettacolo.Il VerticalMovie Festival quest’anno ha scelto un tema tutto Green: l’ecologia, la sostenibilità, le energie rinnovabili e il rispetto dell’ambiente. Per dirla con Greta Thumberg: ogni giorno è “La Giornata della Terra”, e questo ci ricorda che l'emergenza ambientale e climatica deve essere il perno centrale della nostra esistenza, che dobbiamo intensificare economia circolare, rinnovabili ed efficienza energetica.Il proposito di VerticalMovie è dare spazio alla creatività delle giovani generazioni, al fine di sviluppare progetti audiovisivi in formato verticale. VerticalMovie non ha scopo di lucro, l'unico fine è promuovere e divulgare le nuove tendenze, le virtù creative del mondo giovanile.Le opere pubblicate sulla homepage di verticalmovie.it sono state realizzate dagli studenti del Liceo Artistico Paritario San Giuseppe di Grottaferrata Le opere in concorso sono visibili sul sito del VerticalMovie Festival, www.verticalmovie.it.