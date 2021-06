Cinema, Roma: omaggio ad Alberto Sordi, inaugurato murales alla Garbatella

L'opera, voluta da Club As Roma, Ater e Regione Lazio, è stata realizzata da Lucamaleonte.

Roma omaggia Alberto Sordi, a 101 anni dalla sua nascita: è stato inaugurato oggi, nel quartiere della Garbatella, un murales, realizzato dallo street artist Lucamaleonte e voluto dal Club dell'As Roma con Ater e con il patrocinio della Regione Lazio. Inoltre, è stata posta una targa in memoria dell'attore in Via Fausto Vettor 34, nella palazzina dove Sordi era vissuto da bambino.Il progetto fa parte delle attività programmate dal Club romanista e dalla sua Fondazione, Roma Cares, nell'ambito del 150esimo anniversario di Roma Capitale, per cui, negli ultimi mesi, sono stati realizzati murales dedicate a personalità del calibro di Gigi Proietti e Anna Magnani, che hanno fatto la storia di Roma e di tutta l'Italia.Le attività per il territorio non hanno riguardato soltanto la realizzazione del murale: giovedì scorso, infatti, c'è stato un incontro con tutte le realtà del quartiere, a cui hanno partecipato anche la Fondazione Alberto Sordi, la Fondazione Museo Alberto Sordi, l'Associazione Alberto Sordi, il Roma Club Garbatella, il Comitato di quartiere e l'Associazione Itaca.Le attività hanno visto il coinvolgimento degli studenti dell'Istituto Comprensivo Piazza Damiano Sauli, tramite una tappa speciale del progetto "A Scuola di Tifo", riguardante la storia della Garbatella e la vita e la carriera di Alberto Sordi.