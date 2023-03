Commercio estero, Zoppas (Ice): "Da dati Istat segnali incoraggianti"

“Analizzando i dati ufficiali di Istat emergono con chiarezza alcuni segnali incoraggianti: primo tra tutti il saldo commerciale dell’Italia con i paesi Extra UE che a febbraio 2023 torna in positivo (4 miliardi di euro circa), dopo il dato negativo di gennaio scorso.La ragione principale è l'andamento discendente dei costi dei beni energetici, che impatta favorevolmente sulla bilancia commerciale italiana. Il secondo aspetto positivo è dato dal fatto che, comparando i dati di febbraio 2023 con quelli di febbraio 2022, si registra una forte crescita delle esportazioni verso gli Stati Uniti (+18,2%) che insieme con la ripresa degli scambi con la Cina spiega oltre i due terzi dell’incremento tendenziale complessivo delle esportazioni extra Ue (+17%).In particolare, riguardo al mercato cinese (che segna +131,4%) probabilmente si scorge la fine delle conseguenze negative della pandemia sul loro sistema sociale ed economico.Ci sono poi due variabili importanti da prendere in considerazione, sia in relazione agli ultimi mesi, sia – soprattutto – in chiave prospettica, al netto di avvenimenti di cui oggi non si ha contezza: la riduzione del costo dei trasporti Far East e Americhe e la riduzione del costo dell’energia. Anche se non completamente rientrati, questi trend positivi allentano la pressione sul freno dell’economia estera per il Made in Italy.Infine, in aggiunta ai dati Istat, le elaborazioni di Ice sui dati statistici mostrano un altro punto interessante che riguarda il comparto agro-alimentare (alimentari e bevande): nel periodo gennaio-febbraio 2023 rispetto allo stesso periodo del 2022 si segnalano aumenti consistenti dell'import di prodotti italiani da parte di Corea del Sud (+25,7%), Singapore (+31,9%) e Brasile (+21,9%)".Così Matteo Zoppas, presidente di Ice (Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane), commenta i dati Istat diffusi oggi sul commercio estero Extra Ue.