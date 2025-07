Cisl, Congresso Confederale, Fumarola: "Serve un grande patto della responsabilità tra Governo e forze riformiste"

“Nel nostro congresso proporremo ancora una volta un grande Patto della responsabilità. All’interno di questo recinto noi chiediamo alle forze riformiste di potersi ritrovare insieme al Governo su obiettivi condivisi per traghettare il nostro Paese fuori dai problemi che stiamo vivendo”. Così la Segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola ieri ai microfoni del Tg1, alla vigilia del XX Congresso della confederazione, ricordando che “l’azione unitaria è sempre stata importante nel nostro Paese”. Quanto ai rapporti con Cgil e UIl “noi non abbiamo nessun pregiudizio, quello che ci ha separato fino a questo momento è stato il metodo ed il merito”.

Sono 1034 le delegate ed i delegati di tutte le regioni italiane, in rappresentanza di 4 milioni e 163 mila iscritti, che parteciperanno a Roma al Palazzo dei Congressi dell’Eur al XX Congresso Confederale della Cisl che prende il via oggi alle 15,00. “Il coraggio della partecipazione – Responsabilità sociale e umanesimo del lavoro per rigenerare l’Italia e l’Europa” sarà il leit motiv dell’assise nazionale alla quale la Confederazione di Via Po, guidata dal 12 febbraio 2025 dalla Segretaria Generale Daniela Fumarola, arriva al termine di uno straordinario percorso di democrazia associativa, di partecipazione e di confronto costituito da 13.837 congressi svolti a partire dai luoghi di lavoro, in tutti i settori privati e pubblici, nelle leghe dei pensionati, Unioni territoriali, Aree Metropolitane, Unioni regionali, Federazioni di categoria a tutti i livelli. Un grande momento di verifica politica, rilancio programmatico ed organizzativo per la Confederazione di via Po che negli ultimi quattro anni ha registrato una crescita associativa tra i lavoratori attivi di 172.000 nuovi iscritti, di cui il 31,44 % con un’età inferiore ai 35 anni.



I lavori del XX Congresso della Cisl sono iniziati nel pomeriggio di oggi alle ore 15,00 con i saluti istituzionali di Rosita Pelecca, Segretaria Generale della Cisl di Roma Capitale e Rieti, del Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

Alle 16,15 c’è stata la relazione della Segretaria Generale della Cisl Daniela Fumarola.

Tra gli altri interventi in programma, quelli di Esther Lynch, Segretaria Generale Etuc, Maurizio Landini, Segretario Generale Cgil e Pierpaolo Bombardieri, Segretario Generale Uil, cui seguiranno le testimonianze dei sindacati bielorussi, birmani, israeliani, palestinesi, ucraini.

Nelle quattro giornate del Congresso, oltre al dibattito in plenaria e nelle commissioni, sono previste quattro “tavole rotonde” cui parteciperanno i massimi rappresentanti del Governo, delle istituzioni Europee, del Cnel, esponenti della società civile, del mondo economico, accademico e della cultura italiana, i vertici delle associazioni imprenditoriali.

Giovedì 17 luglio alle ore 11,30 è previsto l’intervento del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. In programma anche i contributi del Vice Presidente della Commissione Europea, Raffaele Fitto, della Vice Presidente del Parlamento Europeo, Pina Picierno, dei Ministri Tajani, Calderone, Foti, Urso, della vice presidente della Bei,Gelsomina Vigliotti.

I lavori del Congresso si chiuderanno sabato 19 luglio con la replica alle ore 11,00 della leader Cisl Daniela Fumarola e successivamente con l’elezione degli organismi nazionali e del gruppo dirigente che guiderà la Confederazione nei prossimi quattro anni.